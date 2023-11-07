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TAT1108BK/00
Высокое качество передачи голоса
6-мм излучатели для мощных басов
Эргономика и комфорт
Защита от брызг и пота IPX4
Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Оцените 5 часов воспроизведения и еще 10 часов после зарядки наушников в карманном футляре.
Оцените оптимальное качество звучания согласно задумке исполнителя. Эти наушники имеют особую конструкцию и оснащены динамическими излучателями 6 мм для максимального комфорта при прослушивании. Мощные излучатели расширяют динамический диапазон и качество басов, чтобы вы могли полностью погрузиться в композицию.
Не позволяйте звукам окружения отвлекать вас от прослушивания. Эти наушники оснащены ИИ-микрофоном, который использует передовой механизм ИИ для фильтрации лишнего шума и обеспечения высокого качества аудиосвязи. Качественная передача голоса в любых условиях.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Igooor89
07/11/2023
Україна
За свои деньги отлично
На мой вкус басов многовато , для разговоров и послушать музыку в дороге норм
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1108WT Полностью беспроводные наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1108WT Полностью беспроводные наушники
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.