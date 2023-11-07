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  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки
  • Чистое звучание любимой музыки

Полностью беспроводные наушники

TAT1108WT/00

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Синий
Синий
Черный
Черный
Чистое звучание любимой музыки
Оптимальное качество звука при общении и прослушивании музыки. Эти полностью беспроводные наушники используют 6-мм излучатели для насыщенного звучания с мощными басами, а также ИИ-микрофон для четкой передачи голоса. Оцените пыле- и влагозащиту IPX4 и компактный футляр для зарядки, обеспечивающий 15 часов работы.
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Чистое звучание любимой музыки

  • Высокое качество передачи голоса

  • 6-мм излучатели для мощных басов

  • Эргономика и комфорт

  • Защита от брызг и пота IPX4

Всегда с вами. До 15 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Неважно, насколько активным будет ваш день, — эти наушники помогут справиться с делами. Оцените 5 часов воспроизведения и еще 10 часов после зарядки наушников в карманном футляре.

Откалиброванные излучатели 6 мм для оптимального качества звучания и мощных басов

Оцените оптимальное качество звучания согласно задумке исполнителя. Эти наушники имеют особую конструкцию и оснащены динамическими излучателями 6 мм для максимального комфорта при прослушивании. Мощные излучатели расширяют динамический диапазон и качество басов, чтобы вы могли полностью погрузиться в композицию.

ИИ-микрофон для высокого качества передачи голоса

Не позволяйте звукам окружения отвлекать вас от прослушивания. Эти наушники оснащены ИИ-микрофоном, который использует передовой механизм ИИ для фильтрации лишнего шума и обеспечения высокого качества аудиосвязи. Качественная передача голоса в любых условиях.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

07/11/2023

Україна

Україна

За свои деньги отлично

На мой вкус басов многовато , для разговоров и послушать музыку в дороге норм

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1108WT Полностью беспроводные наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1108WT Полностью беспроводные наушники

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      Примечания

      1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.