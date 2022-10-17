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Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT1207BL/00

4
| (3) Отзывы

Доступные варианты

Белый
Белый
Синий
Синий
Цвет — желтый
Цвет — желтый
Черный
Черный
Возьмите — и вперед
Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения!
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Возьмите — и вперед

  • Наушники-вкладыши с удобной посадкой

  • Сверхкомпактный футляр для зарядки

  • Защита от брызг и пота IPX4

  • До 18 часов воспроизведения

Надежная и комфортная посадка

Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C

Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.0

из 5

3

Отзывы

5
3
2
1

17/10/2022

Україна

Україна

Качество звука соответствует своей цене.

Мое мнение. Качество звука соответствует своей цене! Для любителей завышенного баса, самое оно, тут как будто из коробки низкие частоты подняты. Для ценителей звука, подойдут скорее модели категории по выше! Прикольный, компактный кейс. Нравится, что порт для зарядки USB Type-C, кабель в комплекте, коротенький. Удобно, плотно сидят в ушах, в комплекте 3 размера амбушюр, можно подобрать под себя. Звук через встроенный микрофон, нормально слышно как собеседника, так и собеседник вас. Самостоятельно сняли распаковку для вас.

Плюсы

Качество звука соответствует своей цене. Прикольный, компактный кейс. Нравится, что порт для зарядки USB Type-C, кабель в комплекте, коротенький. Удобно, плотно сидят в ушах, в комплекте 3 размера амбушюр, можно подобрать под себя. Звук через встроенный микрофон, нормально слышно как собеседника, так и собеседник вас.

Минусы

Для ценителей звука, подойдут скорее модели категории по выше!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1207BK Полностью беспроводные наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1207BK Полностью беспроводные наушники

16/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Середня якість

В цілому не поганий девайс, але деякі дрібнички змазують всі враження.

Плюсы

непоганий звук,

Минусы

незручно діставати з бокса, відсутність паралельного підключення другого пристрою,

Этот отзыв про TAT1207BK Справжні бездротові навушники

Этот отзыв про TAT1207BK Справжні бездротові навушники

19/12/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Хорошие наушники

За свою цену хорошие наушники. Компактные, лёгкие, звучание неплохое. Быстрое и надёжное соединение. Как к гарнитуре нареканий тоже нет

Плюсы

Цена, качество

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1207YL Справжні бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT1207YL Справжні бездротові навушники

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