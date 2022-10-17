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Больше не доступен
TAT1207BL/00
Доступные варианты
Наушники-вкладыши с удобной посадкой
Сверхкомпактный футляр для зарядки
Защита от брызг и пота IPX4
До 18 часов воспроизведения
Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.
Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
4.0
из 5
3
Отзывы
Unpacking&Unboxing
17/10/2022
Україна
Качество звука соответствует своей цене.
Мое мнение. Качество звука соответствует своей цене! Для любителей завышенного баса, самое оно, тут как будто из коробки низкие частоты подняты. Для ценителей звука, подойдут скорее модели категории по выше! Прикольный, компактный кейс. Нравится, что порт для зарядки USB Type-C, кабель в комплекте, коротенький. Удобно, плотно сидят в ушах, в комплекте 3 размера амбушюр, можно подобрать под себя. Звук через встроенный микрофон, нормально слышно как собеседника, так и собеседник вас. Самостоятельно сняли распаковку для вас.
Плюсы
Качество звука соответствует своей цене. Прикольный, компактный кейс. Нравится, что порт для зарядки USB Type-C, кабель в комплекте, коротенький. Удобно, плотно сидят в ушах, в комплекте 3 размера амбушюр, можно подобрать под себя. Звук через встроенный микрофон, нормально слышно как собеседника, так и собеседник вас.
Минусы
Для ценителей звука, подойдут скорее модели категории по выше!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1207BK Полностью беспроводные наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1207BK Полностью беспроводные наушники
квас
16/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Середня якість
В цілому не поганий девайс, але деякі дрібнички змазують всі враження.
Плюсы
непоганий звук,
Минусы
незручно діставати з бокса, відсутність паралельного підключення другого пристрою,
Этот отзыв про TAT1207BK Справжні бездротові навушники
Этот отзыв про TAT1207BK Справжні бездротові навушники
n-r-j
19/12/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Хорошие наушники
За свою цену хорошие наушники. Компактные, лёгкие, звучание неплохое. Быстрое и надёжное соединение. Как к гарнитуре нареканий тоже нет
Плюсы
Цена, качество
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1207YL Справжні бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT1207YL Справжні бездротові навушники