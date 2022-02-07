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    Полностью беспроводные наушники

    TAT1207YL/00
    Общая оценка / 5
    • Возьмите — и вперед Возьмите — и вперед Возьмите — и вперед
      -{discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      TAT1207YL/00
      Общая оценка / 5

      Возьмите — и вперед

      Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Возьмите — и вперед

      Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

      Возьмите — и вперед

      Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Возьмите — и вперед

      Возьмите, подключите и вперед! Эти невероятные полностью беспроводные наушники с невероятно компактным футляром для зарядки, который поместится даже в кармане, обеспечат надежность и комфортное звучание в любых поездках. Оцените защиту от брызг и пота IPX4 и до 18 часов воспроизведения! Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

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        Итого:

        Возьмите — и вперед

        • Наушники-вкладыши с удобной посадкой
        • Сверхкомпактный футляр для зарядки
        • Защита от брызг и пота IPX4
        • До 18 часов воспроизведения

        Надежная и комфортная посадка

        Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

        Сверхкомпактный футляр для зарядки USB-C

        Этот сверхкомпактный футляр станет компактным источником питания. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 12 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

        Защита от брызг и пота IPX4

        Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

        Встроенные элементы управления. Удобное сопряжение

        Встроенные элементы управления на наушниках позволяют приостанавливать воспроизведение музыки, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне одним касанием кнопки. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к телефону сразу после извлечения из футляра.

        Общайтесь в монофоническом режиме с помощью всего одного наушника

        Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Чувствительность
          97 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          3 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          1 микрофон

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Класс защиты от влаги
          IPX4
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Кнопка

        • Дизайн

          Цвет
          Цвет — желтый
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры
          Заполняющий уши материал
          Силикон

        • Питание

          Время воспроизведения музыки
          6 + 12  ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          40 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          280 мА·ч
          Время разговора
          6 ч
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          7,7 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Совместимость с голосовым ассистентом
          Да
          Активация по голосу
          Ручной

        • Аксессуары

          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Зарядный чехол
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 200 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Размер наушника (ШxГxВ)
          2,41 x 2,16 x 2,05  см
          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          5,79 x 3,61 x 2,57  см
          Общий вес
          0,034  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          EAN
          48 95229 12621 3
          Глубина
          3  см
          ширина
          9,5  см
          высота
          17,5  см
          Вес брутто
          0,094  кг
          Вес нетто
          0,058  кг
          Вес упаковки
          0,036  кг

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          GTIN
          1 48 95229 12621 0
          Длина
          22,2  см
          ширина
          22,2  см
          высота
          35,5  см
          Вес брутто
          3,03  кг
          Вес нетто
          1,392  кг
          Вес упаковки
          1,638  кг

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          2 48 95229 12621 7
          Длина
          10,3  см
          ширина
          10,2  см
          высота
          16,5  см
          Вес брутто
          0,332  кг
          Вес нетто
          0,174  кг
          Вес упаковки
          0,158  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20240 5

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