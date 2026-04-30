Комфорт даже при длительном ношении

Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. До 36 часов воспроизведения с карманным футляром для зарядки, а также надежная и удобная посадка благодаря текстурным амбушюрам.