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TAT2100BK/00
Компактные вкладыши. Комфортная посадка
Естественный звук. Динамичные басы
Технология с 4 микрофонами
Компактный футляр для зарядки
Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.
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