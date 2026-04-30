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  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Комфорт даже при длительном ношении

Полностью беспроводные наушники

TAT2100WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Голубой
Голубой
Розовый
Розовый
Черный
Черный
Комфорт даже при длительном ношении
Легко справляйтесь с повседневными задачами благодаря этим полностью беспроводным наушникам, которые не только прекрасно звучат, но и комфортны даже при длительном ношении. До 36 часов воспроизведения с карманным футляром для зарядки, а также надежная и удобная посадка благодаря текстурным амбушюрам.
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Комфорт даже при длительном ношении

  • Компактные вкладыши. Комфортная посадка

  • Естественный звук. Динамичные басы

  • Технология с 4 микрофонами

  • Компактный футляр для зарядки

Отличное звучание с комфортных вкладышей с идеальной посадкой

Текстурированные амбушюры SecureFit обеспечивают легкую и более комфортную герметичную посадку для еще более качественного звука. А такие функции, как динамические басы, помогут насладиться музыкой во всех деталях даже при прослушивании на малой громкости.

Многоточечное соединение Bluetooth® и простое сопряжение

Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Технология с 4 микрофонами. Чистое звучание даже в шумных местах

Эти наушники оснащены четырьмя микрофонами, два из которых используют ИИ-алгоритм шумоподавления для повышения качества вызовов. Даже если вы сидите в полном людей кафе, собеседник четко услышит ваш голос, и ему не придется заодно слушать все звуки вашего окружения.

Технические характеристики

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