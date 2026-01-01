Сверхкомпактные наушники-вкладыши. Очень комфортная посадка

Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют низкопрофильный дизайн, который обеспечивает удобную и комфортную посадку даже при ношении в течение всего дня. Они располагаются во внешнем ухе и не проникают глубоко в ушной канал — а если вам нужна более плотная посадка, вы можете заменить амбушюры на вариант большего размера (в комплекте).