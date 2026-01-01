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TAT2149BK/00
Компактный размер и мощность
Эти маленькие полностью беспроводные наушники выглядят потрясающе и носить их можно весь день благодаря их невероятно удобной конструкции! Несмотря на свой размер, они выдают шикарный звук и отличные басы на низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр наушников настолько мал, что его можно повесить на кольцо для ключей.
Маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши
Футляр для зарядки на брелоке
Естественный звук. Динамичные басы
Чистое звучание голоса
Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют низкопрофильный дизайн, который обеспечивает удобную и комфортную посадку даже при ношении в течение всего дня. Они располагаются во внешнем ухе и не проникают глубоко в ушной канал — а если вам нужна более плотная посадка, вы можете заменить амбушюры на вариант большего размера (в комплекте).
Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамичные басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones., Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
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