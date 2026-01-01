КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Основное изображение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Основное изображение
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта с принадлежностями

2000 seriesПолностью беспроводные наушники

TAT2149WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черное
Черное

Компактный размер и мощность

Эти маленькие полностью беспроводные наушники выглядят потрясающе и носить их можно весь день благодаря их невероятно удобной конструкции! Несмотря на свой размер, они выдают шикарный звук и отличные басы на низкой громкости. Собираетесь на прогулку? Футляр наушников настолько мал, что его можно повесить на кольцо для ключей.

Посмотреть все преимущества

Компактный размер и мощность

  • Маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши

  • Футляр для зарядки на брелоке

  • Естественный звук. Динамичные басы

  • Чистое звучание голоса

Сверхкомпактные наушники-вкладыши. Очень комфортная посадка

Сверхкомпактные наушники-вкладыши. Очень комфортная посадка

Наши самые маленькие полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют низкопрофильный дизайн, который обеспечивает удобную и комфортную посадку даже при ношении в течение всего дня. Они располагаются во внешнем ухе и не проникают глубоко в ушной канал — а если вам нужна более плотная посадка, вы можете заменить амбушюры на вариант большего размера (в комплекте).

Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания в компактном корпусе благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамичные басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones., Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения