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Полностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT2205BK/00
Общая оценка / 5
  • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию
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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT2205BK/00
    Общая оценка / 5

    Полная готовность к действию

    Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Полная готовность к действию

    Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полная готовность к действию

    Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Полная готовность к действию

    Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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      Полная готовность к действию

      • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Bluetooth®

      Защита от брызг и пота IPX4

      Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

      Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

      Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

      Надежная удобная посадка

      6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

      Переключатели позволяют управлять музыкой и звонками

      Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы и не только.

      Легко активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне

      Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        Версия Bluetooth
        5,1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Накладки для наушников
        3 размера
        Кабель USB
        Кабель USB (Type-A – Type-C)

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между 2 вызовами

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время воспроизведения музыки
        4+8  ч
        Время нахождения в режиме ожидания
        50 ч
        Время разговора
        3 ч
        Перезарядка
        Да

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип магнита
        NdFeB
        Диаметр излучателя
        6 мм
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Чувствительность
        90  дБ

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,456  кг
        GTIN
        2 48 95229 10989 0
        высота
        10,4  см
        Длина
        17,8  см
        Вес нетто
        0,096  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,36  кг
        ширина
        12,8  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,823  кг
        GTIN
        1 48 95229 10989 3
        высота
        24,5  см
        Длина
        37,5  см
        Вес нетто
        0,768  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        3,055  кг
        ширина
        27,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        4  см
        EAN
        48 95229 10989 6
        Вес брутто
        0,122  кг
        высота
        17  см
        Вес нетто
        0,032  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,09  кг
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        3,7  см
        высота
        2,9  см
        Вес
        0,032  кг
        ширина
        5,5  см

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