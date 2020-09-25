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  • Полная готовность к действию
  • Полная готовность к действию
  • Полная готовность к действию
  • Полная готовность к действию
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Больше не доступен

2000 seriesПолностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT2205WT/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный
Полная готовность к действию
Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения.
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Полная готовность к действию

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Bluetooth®

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

Надежная удобная посадка

6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/09/2020

Україна

Україна

За свои деньги - продект супер.

Качественная сборка. Качестенный звук. Понятное управление. Внешний вид на высоком уровне.

Плюсы

Звук

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 series TAT2205BK Полностью беспроводные наушники-вкладыши

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 series TAT2205BK Полностью беспроводные наушники-вкладыши

13/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Плюсы

Ідеальні і стильні навушники

Минусы

Немає

Этот отзыв про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Этот отзыв про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

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