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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT2205WT/00
    Общая оценка / 5
    • Полная готовность к действию Полная готовность к действию Полная готовность к действию
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      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      TAT2205WT/00
      Общая оценка / 5

      Полная готовность к действию

      Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Полная готовность к действию

      Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полная готовность к действию

      Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Полная готовность к действию

      Есть ли что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 12 часов работы в режиме воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Полная готовность к действию

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Bluetooth®

        Защита от брызг и пота IPX4

        Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

        Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

        Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

        Надежная удобная посадка

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

        Переключатели позволяют управлять музыкой и звонками

        Кнопка на каждом из наушников позволяет легко управлять прослушиванием. Переключайтесь между композициями, ставьте музыку на паузу, отвечайте или сбрасывайте вызовы и не только.

        Легко активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне

        Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Версия Bluetooth
          5,1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Кабель USB (Type-A – Type-C)
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Переключение между 2 вызовами

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время воспроизведения музыки
          4+8  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          50 ч
          Время разговора
          3 ч
          Перезарядка
          Да

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип магнита
          NdFeB
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Чувствительность
          90  дБ

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,5  кг
          GTIN
          2 48 95229 10993 7
          высота
          10,4  см
          Длина
          18,7  см
          Вес нетто
          0,096  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,404  кг
          ширина
          12,8  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          4,25  кг
          GTIN
          1 48 95229 10993 0
          высота
          24,5  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,768  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          3,482  кг
          ширина
          27,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          4  см
          EAN
          48 95229 10993 3
          Вес брутто
          0,153  кг
          высота
          18  см
          Вес нетто
          0,032  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,121  кг
          ширина
          9,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          3,7  см
          высота
          2,9  см
          Вес
          0,032  кг
          ширина
          5,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20127 9

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