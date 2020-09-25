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Больше не доступен
TAT2205WT/00
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Bluetooth®
Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 4 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 8 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 дополнительный час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Кент
25/09/2020
Україна
За свои деньги - продект супер.
Качественная сборка. Качестенный звук. Понятное управление. Внешний вид на высоком уровне.
Плюсы
Звук
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 series TAT2205BK Полностью беспроводные наушники-вкладыши
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 series TAT2205BK Полностью беспроводные наушники-вкладыши
Галина К.
13/12/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Плюсы
Ідеальні і стильні навушники
Минусы
Немає
Этот отзыв про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Этот отзыв про 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші