Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим

Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.