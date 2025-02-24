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    • Музыка всегда с вами Музыка всегда с вами Музыка всегда с вами

      Полностью беспроводные наушники

      TAT2520BK/00

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      Музыка всегда с вами

      Все самое лучшее просто. Возьмите с собой наушники, включите музыку и отправляйтесь навстречу приключениям! Отличный звук, динамичные басы и компактный футляр для зарядки — эти сверхкомпактные и комфортные TWS-вкладыши станут вашим напарником на весь день.

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      Полностью беспроводные наушники

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      Музыка всегда с вами

      • Компактные и недорогие вкладыши
      • Естественный звук. Динамичные басы
      • Компактный футляр для зарядки
      • До 20 часов работы в режиме воспроизведения

      Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление

      Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

      Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

      Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамичные басы. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

      Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

      Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. 2 микрофона с ИИ отвечают за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Надежная и комфортная посадка

      Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления. А форма корпуса позволяет легко снимать амбушюры и устанавливать их.

      Защита от брызг и пота IPX4

      В любую погоду — класс защита IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.

      Многоточечное подключение и сенсоры

      Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам позволит подключать наушники сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS, Android). Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

      Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим

      Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.

      Всегда с вами. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

      Получите 6 часов воспроизведения и еще 14 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре (без шумоподавления). В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

      • Звук

        Диаметр излучателя
        10  миллиметра
        Тип излучателя
        Динамический
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        107 дБ (1 кГц)
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Максимальная входная мощность
        8 мВт

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,4
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10 м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        GTIN
        1 48 95229 16018 4
        Длина
        30,00 см
        ширина
        16,00 см
        Вес брутто
        2,328 кг
        Вес нетто
        1,45 кг
        Вес упаковки
        0,878 кг
        Высота
        20,00 см

      • Комфорт

        Класс защиты от влаги
        IPX4
        Монофонический режим TWS
        Да
        Тип управления
        Сенсорное
        Google Fast Pair
        Да

      • Мощность

        Количество аккумуляторов
        3 шт.
        Время зарядки
        2  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        4 + 10  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        5.5 + 14  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 1 hr
        Емкость аккумулятора (вкладыш)
        40 мА·ч
        Емкость аккумулятора (футляр)
        350 мА*ч
        Вес аккумулятора (общий)
        8,7 г
        Тип батареи (футляр для зарядки)
        Литиево-полимерный (встроенный)
        Тип батареи (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 16018 7
        Высота
        11 см
        ширина
        9,5 см
        Глубина
        3,6 см
        Вес брутто
        0,086 кг
        Вес нетто
        0,061 кг
        Вес упаковки
        0,025 кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Футляр для зарядки
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 200 мм
        Амбушюры
        3 пары (S/M/L)

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Вкладыш с плотной посадкой
        Силиконовые амбушюры
        Заполняющий уши материал
        Силикон
        Плотная посадка
        Вкладыши

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        2 AI mics

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        FF
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        2 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Многофункциональный сенсор
        Поддержка голосового ассистента
        Да

      • Размеры

        Размер наушника (ШxГxВ)
        3,20 x 2,08 x 2,30 см
        Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
        6,39 x 2,79 x 5,05 см
        Общий вес
        0,040 кг

      • UPC

        UPC
        8 40063 20622 9

      Badge-D2C

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