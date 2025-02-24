Все самое лучшее просто. Возьмите с собой наушники, включите музыку и отправляйтесь навстречу приключениям! Отличный звук, динамичные басы и компактный футляр для зарядки — эти сверхкомпактные и комфортные TWS-вкладыши станут вашим напарником на весь день.
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Полностью беспроводные наушники
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Музыка всегда с вами
Компактные и недорогие вкладыши
Естественный звук. Динамичные басы
Компактный футляр для зарядки
До 20 часов работы в режиме воспроизведения
Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление
Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.
Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамичные басы. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.
Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. 2 микрофона с ИИ отвечают за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
Надежная и комфортная посадка
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления. А форма корпуса позволяет легко снимать амбушюры и устанавливать их.
Защита от брызг и пота IPX4
В любую погоду — класс защита IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем! Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.
Многоточечное подключение и сенсоры
Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам позволит подключать наушники сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS, Android). Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.
Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим
Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.
Всегда с вами. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки
Получите 6 часов воспроизведения и еще 14 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре (без шумоподавления). В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.
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