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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT3215BK/00
    Общая оценка / 5
    • Ваша музыка. Ваш ритм. Ваша музыка. Ваш ритм. Ваша музыка. Ваш ритм.
      -{discount-value}

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      TAT3215BK/00
      Общая оценка / 5

      Ваша музыка. Ваш ритм.

      В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка. Ваш ритм.

      В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша музыка. Ваш ритм.

      В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Ваша музыка. Ваш ритм.

      В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники-вкладыши

        Полностью беспроводные наушники-вкладыши

        - {discount-value}

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        Ваша музыка. Ваш ритм.

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Bluetooth®
        • Черный
        Защита от брызг и пота IPX4

        Защита от брызг и пота IPX4

        Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

        Портативный футляр для зарядки с разъемом USB-C, до 24 часов работы в режиме воспроизведения

        Портативный футляр для зарядки с разъемом USB-C, до 24 часов работы в режиме воспроизведения

        Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 18 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

        Монофонический режим. Используйте при разговоре лишь один наушник

        Монофонический режим. Используйте при разговоре лишь один наушник

        Нужно совершить вызов, а наушники почти разрядились? Общайтесь более длительное время, используя всего один наушник, пока второй находится на зарядке. В таком режиме автоматически используется микрофон выбранного наушника, а между наушниками можно легко переключаться.

        Надежная удобная посадка

        6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием многофункциональной кнопки. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

        Легко активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне

        Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите голосового ассистента на смартфоне воспроизвести музыку, проложить маршрут, проверить наличие уведомлений и многое другое.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        -

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Чувствительность
          90  дБ

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,1
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Внешняя упаковка

          Длина
          37.5  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          27.5  см
          Вес брутто
          4.7  кг
          высота
          24.5  см
          GTIN
          1 48 95229 10974 9
          Вес нетто
          1.176  кг
          Вес упаковки
          3.524  кг

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          18.7  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          12.8  см
          высота
          10.4  см
          Вес нетто
          0.147  кг
          Вес брутто
          0.53  кг
          Вес упаковки
          0.383  кг
          GTIN
          2 48 95229 10974 6

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный

        • Размеры упаковки

          высота
          18  см
          ширина
          9.5  см
          Глубина
          4  см
          EAN
          48 95229 10974 2
          Вес брутто
          0.178  кг
          Вес нетто
          0.049  кг
          Вес упаковки
          0.129  кг

        • Габариты изделия

          высота
          4.2  см
          ширина
          3.6  см
          Глубина
          6.5  см
          Вес
          0.049  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Да
          Кабель USB
          Кабель USB (Type-A – Type-C)

        • UPC

          UPC
          8 40063 20115 6

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