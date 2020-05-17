Ваша музыка. Ваш ритм.

В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй. Узнать обо всех преимуществах