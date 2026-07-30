Насыщенный звук всегда и везде

Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения.