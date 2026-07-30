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Больше не доступен
TAT3217WT/00
Насыщенное звучание
Высокое качество передачи голоса
Защита от влаги IPX5
До 26 часов воспроизведения
Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.
Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!
Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!
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