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  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
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  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде
  • Насыщенный звук всегда и везде

Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT3217WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Насыщенный звук всегда и везде
Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения.
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Насыщенный звук всегда и везде

  • Насыщенное звучание

  • Высокое качество передачи голоса

  • Защита от влаги IPX5

  • До 26 часов воспроизведения

Надежная и комфортная посадка

Надежная и комфортная посадка

Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.

2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса

2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса

Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!

Карманный футляр для зарядки USB-C

Карманный футляр для зарядки USB-C

Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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