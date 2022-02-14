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    Полностью беспроводные наушники

    TAT3217BK/00
    Общая оценка / 5
    • Насыщенный звук всегда и везде Насыщенный звук всегда и везде Насыщенный звук всегда и везде
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      Полностью беспроводные наушники

      TAT3217BK/00
      Общая оценка / 5

      Насыщенный звук всегда и везде

      Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Насыщенный звук всегда и везде

      Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Насыщенный звук всегда и везде

      Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Насыщенный звук всегда и везде

      Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

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        Насыщенный звук всегда и везде

        • Насыщенное звучание
        • Высокое качество передачи голоса
        • Защита от влаги IPX5
        • До 26 часов воспроизведения
        Надежная и комфортная посадка

        Надежная и комфортная посадка

        Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.

        2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса

        2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса

        Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!

        Карманный футляр для зарядки USB-C

        Карманный футляр для зарядки USB-C

        Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

        Защита от брызг и пота IPX5

        Класс защиты IPX5 позволяет наслаждаться любимой музыкой в любую погоду! Эти наушники защищены от влаги и дождя, поэтому вам не придется беспокоиться об их сохранности, если вы вдруг оказались на улице во время дождя.

        Поддержка специального приложения Philips Headphones

        Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. Слушайте на своих условиях. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

        Сенсорное управление, легкое сопряжение

        Сенсорное управление наушниками значительно упрощает процесс использования! Ставьте музыку на паузу, отвечайте на звонки и активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к вашему телефону сразу после открывания футляра для зарядки.

        Общайтесь в монофоническом режиме с помощью всего одного наушника

        Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры

        • Звук

          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Диаметр излучателя
          10 мм
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Чувствительность
          101,5 дБ (1 кГц)
          Тип излучателя
          Динамический

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Беспроводное соединение
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth

        • Внешняя упаковка

          Длина
          34.8  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          24.8  см
          Вес брутто
          4.135  кг
          высота
          24.7  см
          GTIN
          1 48 95229 12586 2
          Вес нетто
          1.848  кг
          Вес упаковки
          2.287  кг

        • Комфорт

          Класс защиты от влаги
          IPX5
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Монофонический режим TWS
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          16.4  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          11.5  см
          высота
          11  см
          Вес нетто
          0.231  кг
          Вес брутто
          0.46  кг
          Вес упаковки
          0.229  кг
          GTIN
          2 48 95229 12586 9

        • Питание

          Перезарядка
          Да
          Количество батарей
          3 шт.
          Время воспроизведения музыки
          6 + 20  часов
          Время разговора
          6 ч
          Время зарядки
          2  часов
          Быстрая зарядка
          15 mins for 1 hr
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Lithium Polymer (built-in)
          Тип батареи (наушники)
          Lithium Polymer (built-in)
          Вес аккумулятора (общий)
          10.5  г
          Емкость аккумулятора (футляр)
          460  mAh
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          40  mAh

        • Размеры упаковки

          высота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          9.5  см
          Глубина
          3.3  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 12586 5
          Вес брутто
          0.131  кг
          Вес нетто
          0.077  кг
          Вес упаковки
          0.054  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Да
          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Зарядный чехол
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 mics
          Микрофон ENC
          Да

        • Размеры

          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          6.25 x 2.40 x 4.56  см
          Размер наушника (ШxГxВ)
          3.41 x 2.00 x 2.18  см
          Общий вес
          0.051  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20232 0

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Поддержка голосового ассистента
          Да

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