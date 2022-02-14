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Насыщенный звук всегда и везде
Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенный звук всегда и везде
Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенный звук всегда и везде
Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенный звук всегда и везде
Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
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Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.
Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!
Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!
Класс защиты IPX5 позволяет наслаждаться любимой музыкой в любую погоду! Эти наушники защищены от влаги и дождя, поэтому вам не придется беспокоиться об их сохранности, если вы вдруг оказались на улице во время дождя.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. Слушайте на своих условиях. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.
Сенсорное управление наушниками значительно упрощает процесс использования! Ставьте музыку на паузу, отвечайте на звонки и активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к вашему телефону сразу после открывания футляра для зарядки.
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Дизайн
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Обмен данными
Размеры
UPC
Голосовой ассистент
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