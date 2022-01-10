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Ваша музыка. Ваш путь.
Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка. Ваш путь.
Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах
Ваша музыка. Ваш путь.
Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша музыка. Ваш путь.
Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
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Эти полностью беспроводные наушники не только отлично выглядят, но и помогают сосредоточиться. Современное гибридное активное шумоподавление (ANC) фильтрует лишний шум, а режим восприятия внешних звуков позволяет не забывать о звуках окружения.
В поездках, в транспорте, в парке или тренажерном зале — где бы вы ни слушали музыку, идеально откалиброванные излучатели 12 мм с неодимовыми магнитами обеспечат чистое звучание и качественные басы для музыки и звонков.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Нужно дополнительное время? Эти наушники справятся с задачей. Получите 9 часов работы без подзарядки наушников (без ANC, 6 часов с ANC), а полностью заряженный футляр поможет получить еще 20 часов (15 часов с ANC).
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
Размеры
UPC
Возможности ANC
Голосовой ассистент
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