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    Полностью беспроводные наушники

    TAT4556WT/00
    Общая оценка / 5
    • Ваша музыка. Ваш путь. Ваша музыка. Ваш путь. Ваша музыка. Ваш путь.
      -{discount-value}

      Полностью беспроводные наушники

      TAT4556WT/00
      Общая оценка / 5

      Ваша музыка. Ваш путь.

      Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Ваша музыка. Ваш путь.

      Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша музыка. Ваш путь.

      Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Ваша музыка. Ваш путь.

      Эти полностью беспроводные наушники с гибридным активным шумоподавлением помогут забыть о звуках окружения и обеспечат чистый звук с насыщенными басами. Оцените комфортную посадку, защиту от брызг и пота IPX4 и 29 часов воспроизведения с зарядкой от футляра. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

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        Итого:

        Ваша музыка. Ваш путь.

        • 12-мм излучатели, неодимовые магниты
        • Активное шумоподавление (ANC)
        • Надежная и комфортная посадка
        • До 29 часов воспроизведения

        Сосредоточьтесь на музыке. Гибридное активное шумоподавление

        Эти полностью беспроводные наушники не только отлично выглядят, но и помогают сосредоточиться. Современное гибридное активное шумоподавление (ANC) фильтрует лишний шум, а режим восприятия внешних звуков позволяет не забывать о звуках окружения.

        12-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого звука и качественных басов

        В поездках, в транспорте, в парке или тренажерном зале — где бы вы ни слушали музыку, идеально откалиброванные излучатели 12 мм с неодимовыми магнитами обеспечат чистое звучание и качественные басы для музыки и звонков.

        Надежная и комфортная посадка

        Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

        Простое управление и сопряжение

        Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

        Монофонический режим для общения через один наушник

        Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

        Защита от брызг и пота IPX4

        Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

        Портативный футляр для зарядки USB. 20 дополнительных часов воспроизведения

        Нужно дополнительное время? Эти наушники справятся с задачей. Получите 9 часов работы без подзарядки наушников (без ANC, 6 часов с ANC), а полностью заряженный футляр поможет получить еще 20 часов (15 часов с ANC).

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          12 мм
          Чувствительность
          98 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное
          Режим восприятия внешних звуков
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          AAC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Класс защиты от влаги
          IPX4
          Автовыключение
          Да
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Дизайн

          Цвет
          Белый
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры
          Заполняющий уши материал
          Силикон

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          6 + 15 ч
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          9 + 20 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          55 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          500 мА/ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          80 ч
          Время разговора
          9 часов
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          10 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          11 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Совместимость с голосовым ассистентом
          Да
          Активация по голосу
          Ручной

        • Аксессуары

          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Зарядный чехол
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 280 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Размер наушника (ШxГxВ)
          2,31 x 2,67 x 2,43  см
          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          7,10 x 4,00 x 3,10  см
          Общий вес
          0,047  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          EAN
          48 95229 12660 2
          Глубина
          3,9  см
          ширина
          9,5  см
          высота
          17,5  см
          Вес брутто
          0,129  кг
          Вес нетто
          0,057  кг
          Вес упаковки
          0,072  кг

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          20
          GTIN
          1 48 95229 12660 9
          высота
          22  см
          ширина
          22,5  см
          Длина
          43  см
          Вес брутто
          3,46  кг
          Вес нетто
          1,14  кг
          Вес упаковки
          2,32  кг

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          5
          GTIN
          2 48 95229 12660 6
          высота
          19,2  см
          ширина
          10,5  см
          Длина
          20,8  см
          Вес брутто
          0,73  кг
          Вес нетто
          0,285  кг
          Вес упаковки
          0,445  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20242 9

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