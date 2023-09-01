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Больше не доступен
TAUH202BK/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
До 15 часов воспроизведения
Компактная складная конструкция
15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов
Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.
32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAUH202BK Бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAUH202BK Бездротові навушники