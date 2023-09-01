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  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки
  • Любимые звуки

Больше не доступен

Беспроводные наушники

TAUH202WT/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Любимые звуки
Эпичные плэйлисты или новые подкасты — эти беспроводные наушники накладного типа обеспечивают чистый звук и насыщенные басы. Легкое оголовье практически не чувствуется, а чашки наушников можно складывать. Наушники обеспечивают 11 часов работы в режиме воспроизведения — этого хватит на весь день. Или на всю ночь.
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Любимые звуки

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • До 15 часов воспроизведения

  • Компактная складная конструкция

15 часов воспроизведения. С запасом на целый день. Или целую ночь.

15 часов воспроизведения с 32-мм излучателями с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и энергичные басы. Полная зарядка устройства займет от 2 до 3 часов

Зарядка за 2–3 часа.

Полная зарядка займет от 2 до 3 часов.

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук. Энергичные басы.

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий звук и энергичные басы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAUH202BK Бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAUH202BK Бездротові навушники

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