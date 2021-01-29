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  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье
  • Комфортное и гладкое бритье

Shaver 3000X SeriesЭлектробритва для сухого/влажного бритья

X3003/00

4.8
| (199) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Комфортное и гладкое бритье
Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом.
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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Shaver 3000X Series Электробритва для сухого/влажного бритья

Shaver 3000X Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

2 299,00 ₴

  • SH30

    SH30
    Сменные бритвенные головки

    1 199,00 ₴

2299,00 ₴

2299,00 ₴

С технологией SkinProtect

Комфортное и гладкое бритье

  • Лезвия PowerCut

  • Сухое и влажное бритье

  • Антикоррозийная бритвенная система

  • Гибкие головки 4D

Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.

Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

199

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

29/01/2021

Україна

Україна

Отзыв

Отзыв больше касается работы магазина. Хотел заказать бритву именно в официальном магазине производителя. В процессе заказа возникли трудности связанные с некорректной работой сайта, но их оперативно решили консультанты через переписку в Фейсбук. Переживал, чтоб упаковка и сам товар были целыми так как для подарка. Бритва приехала упакованная очень хорошо - в картонной коробке, замотанная в пупырку, все целое и запечатанное. И при этом доставка бесплатная! Дополнительный год гарантии тоже получил. Потому, по работе фирменного магазина, по пятибалльной шкале даю 7! Спасибо! По бритве сказать пока нечего. Работает тихо, бреет чисто. Самое главное - как долго будет служить, а это покажет время. Но один недостаток для себя уже обнаружил, о нем ниже.

Плюсы

Свиду добротная, качественная, бреет чисто, тихо, работает и от сети и от батареи. 3 года гарантии

Минусы

Защитная крышка не продуманная. Тугая и хлястик напротив кнопки открытия. Из-за этого, снимая крышку нажимается кнопка открытия бритвенной головки

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

15/11/2020

Україна

Україна

Хорошая бритва за свои деньги.

Была у меня бритва Филипс более дорогого сегмента , прослужила пять лет. Решил попробовать приобрести более простой вариант. На удивление оказалось что бреет она не хуже, хоть и менее мощная. Привык к ней за пару дней. Заряд держит не менее 40 минут,( проанализировал по дням использования). Очень порадовало что работает и подключенной к сети (предыдущая только от аккумулятора,и если забыл зарядить, то привет..)

Плюсы

Работа от сети и аккумулятора, длинный шнур(при необходимости), индикатор заряда(цвет с белого меняется на красный при почти полном разряде),изготовлено в Нидерландах а не Китае..

Минусы

Более массивный корпус по сравнению с более дорогими, и немного меньше мощность, а в остальном неплохо..

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва S1142/00

Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться

Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000

Date of Use 2026-07-15

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 