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    Shaver 5000X series

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    X5006/00
    Общая оценка / 5
    • Гладкое бритье, максимальная защита кожи* Гладкое бритье, максимальная защита кожи* Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
      -{discount-value}

      Shaver 5000X series Электробритва для сухого и влажного бритья

      X5006/00
      Общая оценка / 5

      Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

      Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 5000X series Электробритва для сухого и влажного бритья

      Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

      Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

      Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 5000X series Электробритва для сухого и влажного бритья

      Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

      Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver 5000X series

        Shaver 5000X series

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        - {discount-value}

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        Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

        С технологией Skin Protect

        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Подвижные головки 360°
        • Антикоррозийная бритвенная система
        • Лезвия PowerCut
        Плавное скольжение без раздражения кожи

        Плавное скольжение без раздражения кожи

        Брейтесь с комфортом. Защитное покрытие SkinGlide из 100 000 микрочастиц на квадратный сантиметр повышает плавность скольжения на 20 %** для минимального раздражения кожи.

        Поддерживает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках

        Поддерживает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках

        Поворотная бритвенная головка 360° обеспечивает оптимальный контакт с кожей даже при бритье в труднодоступных участках, а также захватывает волоски без лишнего давления, чтобы не вызывать лишнего раздражения кожи.

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Лезвия нашей бритвы изготовлены из хирургической стали европейского стандарта, которая защищена от появления коррозии и потери лезвиями остроты. Эта сталь гипоаллергенна.

        Для гладкого и равномерного бритья

        Для гладкого и равномерного бритья

        Оцените долговечность и стабильный результат бритья с 27 самозатачивающимися лезвиями ComfortCut из нержавеющей стали. Они совершают 55 000 срезаний в минуту для эффективного, равномерного и гладкого бритья раз за разом.

        Эффективное бритье с эргономичной нескользящей ручкой

        Эффективное бритье с эргономичной нескользящей ручкой

        Легко управляйте бритвой во время бритья. Скругленная ручка создана с учетом возможности держать бритву под любым углом без выскальзывания из рук, даже в душе.

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Эта бритва позволит вам бриться с комфортом в любом стиле — как при комфортном сухом бритье, так и при освежающем влажном бритье с гелем, пеной или под душем.

        Откидная конструкция для удобной очистки

        Откидная конструкция для удобной очистки

        Очистка бритвы занимает минимум времени. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть головку бритвы, и промойте ее водой.

        Полная уверенность в дороге

        Полная уверенность в дороге

        Будьте уверены, что аккумулятор бритвы не разрядится в самый ответственный момент! Нажмите и удерживайте кнопку питания с индикатором в течение 3 секунд, чтобы активировать дорожную блокировку — ­с ней бритва не включится случайно и не разрядится в дороге.

        50 минут бритья после зарядки за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        50 минут бритья после зарядки за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        Используйте бритву до 50 минут всего после 1 часа зарядки или подключите к сети для проводного питания. Спешите? Всего 5 минут зарядки хватит на целый сеанс бритья.

        Зарядка USB-A, без адаптера в комплекте. Упаковка не содержит пластика.

        Зарядка USB-A, без адаптера в комплекте. Упаковка не содержит пластика.

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Эта упаковка пригодна для переработки и не содержит пластик. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать его в Центре поддержки потребителей на www.philips.com/support

        • Аксессуары

          Защита и хранение
          Защитная крышка

        • Мощность

          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 5 минут
          Время работы
          50 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Максимальная потребляемая мощность
          4.5  Вт
          Входное напряжение
          5 В

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичная вертикальная рукоятка
          Цвет
          Черный металлик/аквамарин
          Бритвенные головки
          Круглой формы

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

        • Удобство использования

          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Дисплей
          • Индикатор заряда аккумулятора
          • Дорожная блокировка
          Сухое и влажное бритье
          • Влагозащита IPX7
          • Для использования в душе

        • Технология SkinProtect

          Защита кожи
          • Защитное покрытие SkinGlide
          • Антикоррозийная бритвенная система
          Гибкость головки
          Подвижная головка 360°

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