Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
Брейтесь без раздражения кожи и чувствуйте себя прекрасно каждый день. Бритва Philips серии 5000X с технологией Skin Protect создана для гладкого бритья с дополнительной защитой кожи. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого и влажного бритья
Итого:
recurring payment
Брейтесь с комфортом. Защитное покрытие SkinGlide из 100 000 микрочастиц на квадратный сантиметр повышает плавность скольжения на 20 %** для минимального раздражения кожи.
Поворотная бритвенная головка 360° обеспечивает оптимальный контакт с кожей даже при бритье в труднодоступных участках, а также захватывает волоски без лишнего давления, чтобы не вызывать лишнего раздражения кожи.
Лезвия нашей бритвы изготовлены из хирургической стали европейского стандарта, которая защищена от появления коррозии и потери лезвиями остроты. Эта сталь гипоаллергенна.
Оцените долговечность и стабильный результат бритья с 27 самозатачивающимися лезвиями ComfortCut из нержавеющей стали. Они совершают 55 000 срезаний в минуту для эффективного, равномерного и гладкого бритья раз за разом.
Легко управляйте бритвой во время бритья. Скругленная ручка создана с учетом возможности держать бритву под любым углом без выскальзывания из рук, даже в душе.
Эта бритва позволит вам бриться с комфортом в любом стиле — как при комфортном сухом бритье, так и при освежающем влажном бритье с гелем, пеной или под душем.
Очистка бритвы занимает минимум времени. Просто нажмите кнопку, чтобы открыть головку бритвы, и промойте ее водой.
Будьте уверены, что аккумулятор бритвы не разрядится в самый ответственный момент! Нажмите и удерживайте кнопку питания с индикатором в течение 3 секунд, чтобы активировать дорожную блокировку — с ней бритва не включится случайно и не разрядится в дороге.
Используйте бритву до 50 минут всего после 1 часа зарядки или подключите к сети для проводного питания. Спешите? Всего 5 минут зарядки хватит на целый сеанс бритья.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Эта упаковка пригодна для переработки и не содержит пластик. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать его в Центре поддержки потребителей на www.philips.com/support
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Технология SkinProtect
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.