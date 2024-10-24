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Защитное покрытие SkinGlide
Подвижные головки 360°
Антикоррозийная бритвенная система
Лезвия PowerCut
Брейтесь с особым комфортом. Защитное покрытие SkinGlide из 100 000 микрочастиц на квадратный сантиметр повышает плавность скольжения по коже на 20 %** для меньшего трения и минимального раздражения кожи.
Гибкая бритвенная головка вращается на 360° для оптимального контакта с кожей даже в участках сложной формы. Она поможет захватывать волоски без лишнего давления на кожу для комфортного и гладкого бритья.
Лезвия изготовлены из европейской стали хирургического стандарта, которая не ржавеет и обеспечит стабильный результат бритья. Гипоаллергенная сталь не повреждает кожу, и ежедневное бритье станет более комфортным.
5.0
из 5
37
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
annndr72
24/10/2024
Україна
Часть акции
Швидке і комфортне гоління
Дуже задоволений покупкою! Бритва має стильний дизайн, зручна у використанні і легко чиститься. Гоління швидке і комфортне, без подразнень. Акумулятора вистачає для кількох голінь. Рекомендую всім, хто шукає надійну бритву!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Всеволод 32
24/10/2024
Україна
Часть акции
Рухома голівка,лезо Зручний дизайн
Дуже зручно що ,голівка рухається 360 приймаючи форму обличчя.Можно голить як з пеной так і на суху.Заряду хватає на 50 хв.Зручно тримати бритву в руці . Задоволен вибором.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
oleg3026
24/10/2024
Україна
Часть акции
самозаточуючі леза, компактна
дуже класна бритва. гоління тепер це одне задоволення, бо вона класно повторює риси обличчя завдяки рухомій голівці
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
по сравнению с Philips серии S3000
по сравнению с покрытием без микрогранул