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Все серии

  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
  • Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

Shaver 5000X seriesЭлектробритва для сухого и влажного бритья

X5012/00

5
| (37) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Гладкое бритье, максимальная защита кожи*
Серия Philips 5000X обеспечит гладкое бритье и дополнительную защиту кожи для повседневного комфорта. Технология SkinProtect уменьшит раздражение кожи, чтобы вы могли бриться увереннее и каждый день наслаждаться гладким, комфортным бритьем.
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+ Дополнительный сервис

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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией Skin Protect

Гладкое бритье, максимальная защита кожи*

  • Защитное покрытие SkinGlide

  • Подвижные головки 360°

  • Антикоррозийная бритвенная система

  • Лезвия PowerCut

Плавное скольжение без лишнего раздражения кожи

Плавное скольжение без лишнего раздражения кожи

Брейтесь с особым комфортом. Защитное покрытие SkinGlide из 100 000 микрочастиц на квадратный сантиметр повышает плавность скольжения по коже на 20 %** для меньшего трения и минимального раздражения кожи.

Поддерживает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках

Поддерживает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках

Гибкая бритвенная головка вращается на 360° для оптимального контакта с кожей даже в участках сложной формы. Она поможет захватывать волоски без лишнего давления на кожу для комфортного и гладкого бритья.

Нержавеющие лезвия с комфортом для кожи

Нержавеющие лезвия с комфортом для кожи

Лезвия изготовлены из европейской стали хирургического стандарта, которая не ржавеет и обеспечит стабильный результат бритья. Гипоаллергенная сталь не повреждает кожу, и ежедневное бритье станет более комфортным.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

37

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

24/10/2024

Україна

Україна

Швидке і комфортне гоління

Дуже задоволений покупкою! Бритва має стильний дизайн, зручна у використанні і легко чиститься. Гоління швидке і комфортне, без подразнень. Акумулятора вистачає для кількох голінь. Рекомендую всім, хто шукає надійну бритву!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

24/10/2024

Україна

Україна

Рухома голівка,лезо Зручний дизайн

Дуже зручно що ,голівка рухається 360 приймаючи форму обличчя.Можно голить як з пеной так і на суху.Заряду хватає на 50 хв.Зручно тримати бритву в руці . Задоволен вибором.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

24/10/2024

Україна

Україна

самозаточуючі леза, компактна

дуже класна бритва. гоління тепер це одне задоволення, бо вона класно повторює риси обличчя завдяки рухомій голівці

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X5006/00 серії 5000X

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. по сравнению с Philips серии S3000

      2. по сравнению с покрытием без микрогранул