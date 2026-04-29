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Shaver 5000X series Электробритва для сухого и влажного бритья

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Shaver 5000X seriesЭлектробритва для сухого и влажного бритья

X5012/00

Shaver 5000X series Электробритва для сухого и влажного бритья

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.7 kB
  • 10 May 2025

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 871.9 kB
  • 22 January 2026

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