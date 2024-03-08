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Мощное всасывание с PowerCyclone 8
Насадка для твердых полов с подсветкой
До 60 мин в эко и 15 мин в турбо(2)
Модуль влажной уборки Aqua в комплекте
2 установки, 2 аксессуара и крепление
Технология PowerCyclone 8 и цифровой двигатель PowerBlade вместе обеспечивают сильный воздухопоток до 820 л/мин(3) и высокую энергоэффективность. Каков результат, спросите вы? Тщательная уборка пыли и грязи в течение большего времени особенно на твердых покрытиях.
Каждое ваше движение делает дом чище благодаря нашей насадке с LED-подсветкой, захватывающей до 99 % пыли и грязи в максимальном режиме(4). Она подсвечивает крошечные частички пыли благодаря невероятно точному углу освещения, поэтому вы всегда будете знать, где нужно убрать. Дизайн насадки позволяет ей проходить максимально близко к стенам и краям, захватывая самые труднодоступные частицы пыли и грязи. Не оставляйте грязи ни шанса!
Philips серии 3000 справится с пылью внутри кухонных шкафчиков и на них, а также в углах кухни. Его можно превратить в ручной пылесос для большей портативности. Длинная щелевая насадка поможет убираться в труднодоступных участках. Инструмент 2 в 1 легко переключить между мягкой щеткой для деликатных поверхностей и широкой щелевой насадкой для уборки в углах.
5.0
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Часть акции
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Плюсы
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Минусы
на ворсистий килим не підійде
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Часть акции
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Плюсы
Зручність, час роботи, мийна насадка
Минусы
Жодних
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Обычный режим, только ручной пылесос
(2) Обычный режим, только ручной пылесос / турборежим, только ручной пылесос
(3) В турборежиме
(4) На твердых покрытиях, в турборежиме.
(5) Обычный режим, только ручной пылесос / в турборежиме, только ручной пылесос
(6) Размер частицы >0,5 мкм
(7) На твердых покрытиях, с насадкой для сухой уборки
(8) Турборежим, только ручной пылесос