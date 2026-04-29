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Серия 3000 Беспроводной пылесос Aqua
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XC3131/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
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Очистка/замена насадок из микрофибры для пылесоса
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как долго нужно заряжать беспроводной пылесос Philips?
Как заменить батареи на пылесосе Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Беспроводные пылесосы серий 3000 и 5000Набор с 2 насадками из микрофибры
Беспроводной пылесос серии 2000/3000Сменный фильтр
Беспроводной пылесос серии 3000Литий-ионный аккумулятор 25,2 В
Средство для мытья полов PhilipsДля любых твердых напольных покрытий
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.
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