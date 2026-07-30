Вы только вернулись — а дома уже чисто

Сделайте уборку дома гораздо проще благодаря режиму сухой + влажной уборки за один проход. До двух раз более высокая мощность всасывания¹ этого робота-пылесоса обеспечит тщательную уборку даже ковров и пятен с напольных покрытий. Оцените удобное управление через приложение HomeRun.