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XU2000/15
Сухая и влажная уборка — легко
До двух раз более мощное всасывание¹
Навигация с LDS-радаром
Персонализация в приложении HomeRun
Этот робот-пылесос одновременно выполняет сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, собирая скапливающийся ежедневно слой пыли. Он эффективнее удаляет пыль, чем пылесос без влажной уборки, и после его работы вы сможете ходить по дому босиком.
До двух раз более высокая мощность всасывания¹ позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах².
Робот автоматически повышает мощность всасывания, когда заезжает на ковер, чтобы собирать мелкую пыль, которая скапливается внутри ковра².
Отзывы
1 - По сравнению с XU2000/10 и XU2000/20.
2 - Протестировано в режиме сухой уборки при максимальной мощности всасывания.
3 - Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.