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  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто
  • Вы только вернулись — а дома уже чисто

Серия 2000Робот-пылесос

XU2000/15

Вы только вернулись — а дома уже чисто
Сделайте уборку дома гораздо проще благодаря режиму сухой + влажной уборки за один проход. До двух раз более высокая мощность всасывания¹ этого робота-пылесоса обеспечит тщательную уборку даже ковров и пятен с напольных покрытий. Оцените удобное управление через приложение HomeRun.
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Влажная и сухая уборка без лишних усилий.

Вы только вернулись — а дома уже чисто

  • Сухая и влажная уборка — легко

  • До двух раз более мощное всасывание¹

  • Навигация с LDS-радаром

  • Персонализация в приложении HomeRun

Сухая и влажная уборка за один проход, простое удаление грязи и пыли

Сухая и влажная уборка за один проход, простое удаление грязи и пыли

Этот робот-пылесос одновременно выполняет сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, собирая скапливающийся ежедневно слой пыли. Он эффективнее удаляет пыль, чем пылесос без влажной уборки, и после его работы вы сможете ходить по дому босиком.

Сверхвысокая мощность всасывания для сбора грязи и пыли

Сверхвысокая мощность всасывания для сбора грязи и пыли

До двух раз более высокая мощность всасывания¹ позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах².

Автоматически повышает мощность всасывания при уборке ковров

Автоматически повышает мощность всасывания при уборке ковров

Робот автоматически повышает мощность всасывания, когда заезжает на ковер, чтобы собирать мелкую пыль, которая скапливается внутри ковра².

Технические характеристики

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      Примечания

      1. 1 - По сравнению с XU2000/10 и XU2000/20.

      2. 2 - Протестировано в режиме сухой уборки при максимальной мощности всасывания.

      3. 3 - Протестировано в режиме сухой уборки при минимальной мощности всасывания.