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XU2100/20
Сухая и влажная уборка — легко
Повышение мощности на коврах
Навигация с LDS-радаром
Компактная станция автоочистки
Персонализация в приложении HomeRun
Этот робот-пылесос одновременно выполняет сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, собирая скапливающийся ежедневно слой пыли. Он эффективнее удаляет пыль, чем пылесос без влажной уборки, и после его работы вы сможете ходить по дому босиком.
Оцените до 70 дней* удобной уборки со стильной станцией автоочистки. Робот автоматически выбрасывает собранный мусор в емкость станции автоочистки. Эта станция оснащена 3,0-литровым мешком S-bag, которого хватит на 70 дней собирания пыли и грязи без постоянного опустошения. Универсальный мешок S-bag можно утилизировать без облака пыли — идеально для астматиков и аллергиков.
Высокая мощность всасывания позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки и шерсть животных. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи на полу, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в коврах*.
Отзывы
1 Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружения, способа эксплуатации и др.
2 Протестировано в режиме сухой уборки при максимальной мощности всасывания.
3 Протестировано при минимальной мощности всасывания и минимальном смачивании насадки в режиме сухой + влажной уборки.
4 По сравнению с размером базовой станции HomeRun серии 3000 (XU3100).