70 дней уборки без лишних усилий со станцией автоочистки

Оцените до 70 дней* удобной уборки со стильной станцией автоочистки. Робот автоматически выбрасывает собранный мусор в емкость станции автоочистки. Эта станция оснащена 3,0-литровым мешком S-bag, которого хватит на 70 дней собирания пыли и грязи без постоянного опустошения. Универсальный мешок S-bag можно утилизировать без облака пыли — идеально для астматиков и аллергиков.