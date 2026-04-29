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Оригинальная Philips OneUp серии 5000 Электрошвабра

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Оригинальная Philips OneUp серии 5000Электрошвабра

XV5113/01

Оригинальная Philips OneUp серии 5000 Электрошвабра

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 492.4 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV5113/all versions

  • PDF файл, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Запасные части и аксессуары

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Сменные насадки

    XV1882/10
    • Бережная микрофибра для уборки полов: очищайте твердые полы, включая деликатные и невпитывающие покрытия.
    • На 50 % быстрее ручной швабры: одновременная сухая и влажная уборка для самых сияющих полов.**
    • Легко снять: создано для удобной и гигиеничной уборки электрошваброй.
    • Технология OneUp: запатентованная технология подает чистую воду и бесшумно всасывает грязную воду.
    • До 6 месяцев использования: сменные насадки Philips OneUp можно стирать как руками, так и в стиральной машине.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Сменные насадки

    XV1882/20
    • Пол встречается с мягкой микрофиброй: очистка твердых полов, включая деликатные и невпитывающие поверхности.
    • На 50% быстрее высыхает по сравнению с ручной шваброй: одновременная влажная уборка и сушка для безупречной чистоты полов.**
    • Легко снимается: разработано для удобной электрической влажной уборки без лишних хлопот.
    • Технология OneUp: запатентованная технология подачи чистой воды с бесшумным всасыванием грязной воды.
    • Используются до 6 месяцев: сменные насадки Philips OneUp можно стирать в стиральной машине и вручную.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Чистящее средство

    XV1892/02
    • Продлевает срок службы швабры: оптимальный дозатор уменьшает износ.
    • Картридж-дозатор на 40 сеансов: формула-концентрат обеспечит бережную уборку.
    • Быстро сохнет: высохнет на 50 % быстрее, чем при уборке ручной шваброй, для идеально сияющих полов.**
    • Экономичное решение: один картридж заменяет собой до трех бутылок с обычным моющим средством.
    • Для людей и питомцев: защищает напольные покрытия и не вредит окружающей среде.

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