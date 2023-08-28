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Современная гигиеничная уборка напольных покрытий
Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Современная гигиеничная уборка напольных покрытий
Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах
Современная гигиеничная уборка напольных покрытий
Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Современная гигиеничная уборка напольных покрытий
Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)
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Насадка AquaSpin одновременно производит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, удаляя пыль, грязь, пятна и до 99,9 % бактерий* за один проход. Уникальный дизайн насадки позволяет собирать грязь с передней и задней стороны для эффективной уборки каждым движением.
Запатентованная инновационная технология щеток с быстрым вращением благодаря постоянному потоку чистой воды обеспечивает автоочистку щеток и предотвращает повторное загрязнение пола от щеток. Вам больше не потребуется мыть и отжимать швабру для уборки грязи!
Постоянный поток чистой воды из отдельного резервуара обеспечивает тщательную уборку пола. Больше никакой уборки с помощью швабры и ведра с грязной водой!
Вся мокрая и сухая грязь попадает в отдельный резервуар для грязной воды, который можно опустошить в любое время, не касаясь грязной воды.
Легко убирайтесь вокруг стульев и ножек стола для оптимального комфорта. Перемещайте устройство даже вдоль плинтусов и в углах комнаты, где скапливается много грязи.
Гибкая конструкция позволяет выполнять сухую и влажную уборку даже в труднодоступных местах и под мебелью. Прибор можно разместить полностью горизонтально, не поднимая насадку.
Прибор поддерживает 3 режима уборки. Обычный режим влажной уборки подойдет для стандартных задач уборки. Интенсивный режим влажной уборки подойдет для удаления въевшихся пятен. Режим сбора воды поможет убрать с пола оставшуюся влагу. Цифровой ЖК-экран с умными функциями поможет выбирать настройки питания.
По завершении уборки просто поместите прибор в станцию для очистки и хранения для автоматической самоочистки — корпус прибора и щетки Power Brush будут тщательно промыты. Затем можно хранить всю систему, включая щетки Power Brush, вместе для удобной сборки перед следующим использованием.
Цифровой ЖК-экран отобразит всю полезную информацию во время и после уборки. Включите ЖК-экран и получайте информацию об оставшемся заряде аккумулятора, режимах уборки, обслуживании и других функциях.
В комплект входит средство для мытья полов Philips, которое обеспечивает профессиональные результаты уборки. Оно предназначено для любых твердых напольных покрытий и легко удаляет липкие пятна и грязь. Одной бутылочки хватит на 15 сеансов уборки.
Высокое качество
Простота использования
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Дизайн
Забота об окружающей среде
Вес и размеры
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