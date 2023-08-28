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    AquaTrio Cordless

    Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)

    XW7110/01
    Общая оценка / 5
    • Современная гигиеничная уборка напольных покрытий Современная гигиеничная уборка напольных покрытий Современная гигиеничная уборка напольных покрытий
      -{discount-value}

      AquaTrio Cordless Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)

      XW7110/01
      Общая оценка / 5

      Современная гигиеничная уборка напольных покрытий

      Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах

      AquaTrio Cordless Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)

      Современная гигиеничная уборка напольных покрытий

      Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах

      Современная гигиеничная уборка напольных покрытий

      Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах

      AquaTrio Cordless Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)

      Современная гигиеничная уборка напольных покрытий

      Наш инновационный беспроводной пылесос AquaTrio серии 7000 для сухой и влажной убокри обеспечит непревзойденный результат. Современные технологии и адаптируемый дизайн позволяют легко убираться даже в труднодоступных местах, например между и под мебелью. Узнать обо всех преимуществах

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        AquaTrio Cordless

        AquaTrio Cordless

        Беспроводной, влажная и сухая уборка (серия 7000)

        - {discount-value}

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        Современная гигиеничная уборка напольных покрытий

        Сухая и влажная уборка твердых напольных покрытий за один проход

        • Тщательная сухая и влажная уборка
        • Гибкая и удобная конструкция
        • Автоматическая самоочистка
        • До 25 минут, до 180 м²**
        Насадка AquaSpin для одновременной сухой и влажной уборки

        Насадка AquaSpin для одновременной сухой и влажной уборки

        Насадка AquaSpin одновременно производит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий, удаляя пыль, грязь, пятна и до 99,9 % бактерий* за один проход. Уникальный дизайн насадки позволяет собирать грязь с передней и задней стороны для эффективной уборки каждым движением.

        Две высокоскоростные щетки обеспечивают гигиеничную влажную уборку пола

        Две высокоскоростные щетки обеспечивают гигиеничную влажную уборку пола

        Запатентованная инновационная технология щеток с быстрым вращением благодаря постоянному потоку чистой воды обеспечивает автоочистку щеток и предотвращает повторное загрязнение пола от щеток. Вам больше не потребуется мыть и отжимать швабру для уборки грязи!

        Всегда чистая вода для уборки пола

        Всегда чистая вода для уборки пола

        Постоянный поток чистой воды из отдельного резервуара обеспечивает тщательную уборку пола. Больше никакой уборки с помощью швабры и ведра с грязной водой!

        Система раздельных резервуаров помещает грязную воду в отдельный резервуар

        Система раздельных резервуаров помещает грязную воду в отдельный резервуар

        Вся мокрая и сухая грязь попадает в отдельный резервуар для грязной воды, который можно опустошить в любое время, не касаясь грязной воды.

        Удобная уборка труднодоступных мест

        Удобная уборка труднодоступных мест

        Легко убирайтесь вокруг стульев и ножек стола для оптимального комфорта. Перемещайте устройство даже вдоль плинтусов и в углах комнаты, где скапливается много грязи.

        Удобная уборка без проводов для оптимального результата

        Удобная уборка без проводов для оптимального результата

        Гибкая конструкция позволяет выполнять сухую и влажную уборку даже в труднодоступных местах и под мебелью. Прибор можно разместить полностью горизонтально, не поднимая насадку.

        3 режима уборки для разных задач

        3 режима уборки для разных задач

        Прибор поддерживает 3 режима уборки. Обычный режим влажной уборки подойдет для стандартных задач уборки. Интенсивный режим влажной уборки подойдет для удаления въевшихся пятен. Режим сбора воды поможет убрать с пола оставшуюся влагу. Цифровой ЖК-экран с умными функциями поможет выбирать настройки питания.

        Автоматизированная самоочистка прибора и щеток Power Brush

        Автоматизированная самоочистка прибора и щеток Power Brush

        По завершении уборки просто поместите прибор в станцию для очистки и хранения для автоматической самоочистки — корпус прибора и щетки Power Brush будут тщательно промыты. Затем можно хранить всю систему, включая щетки Power Brush, вместе для удобной сборки перед следующим использованием.

        Цифровой ЖК-экран с умными функциями и советами после уборки

        Цифровой ЖК-экран с умными функциями и советами после уборки

        Цифровой ЖК-экран отобразит всю полезную информацию во время и после уборки. Включите ЖК-экран и получайте информацию об оставшемся заряде аккумулятора, режимах уборки, обслуживании и других функциях.

        Раствор для мытья твердых напольных покрытий

        Раствор для мытья твердых напольных покрытий

        В комплект входит средство для мытья полов Philips, которое обеспечивает профессиональные результаты уборки. Оно предназначено для любых твердых напольных покрытий и легко удаляет липкие пятна и грязь. Одной бутылочки хватит на 15 сеансов уборки.

        • Высокое качество

          Тип элемента питания
          Литий-ионный аккумулятор
          Время зарядки
          4 часа
          Напряжение батареи
          25,9 В
          Время работы
          25 минут

        • Простота использования

          Емкость резервуара для чистой воды
          670 мл
          Емкость резервуара для грязной воды
          600 мл
          Совместимые моющие средства
          Чистящее средство Philips для напольных покрытий XV1792
          Индикатор заполнения резервуара для грязной воды
          Да
          Площадь очищаемых полов без пополнения аккумулятора
          До 180 м2

        • Фильтрация

          Система фильтрации
          Система раздельных резервуаров

        • Насадки и аксессуары

          Стандартные насадки
          Насадка AquaSpin
          Аксессуары в комплекте
          • Станция для очистки хранения
          • Щеточка для чистки
          • Средство для мытья полов

        • Дизайн

          цвет
          Угольно-серый / шампанское

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          > 90 % переработанных материалов

        • Вес и размеры

          Вес
          4,6 кг
          Размеры: готово к работе
          26,5 x 22,5 x 110 (ДxШxВ)
          Размеры: станция очистки и хранения
          34,5 x 32 x 24,3 (ДxШxВ)

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              • Протестировано на бактерии Staphylococcus aureus при использовании только воды.
              • *Время работы в стандартном режиме без подзарядки аккумулятора. Площадь уборки рассчитана на основании стандарта IEC при скорости тестирования 0,5 м/сек.
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