Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips
Не удается извлечь варочную группу из кофемашины Philips? Ознакомьтесь со статьей и видео ниже, чтобы узнать о возможных причинах и решениях этой проблемы.
Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.
Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы ВКЛЮЧИТЬ кофемашину. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.
Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Во время выполнения очистки кофемашины от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:EP5544/50 , EP4443/70 , EP4449/70 . Показать больше ›