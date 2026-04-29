Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips

Во время выполнения очистки кофемашины от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.



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