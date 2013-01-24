Додаток показує відповідні статті про якість повітря і способи її покращення, а також надає корисні поради, що можна зробити, щоб Ви та Ваша сім’я дихали чистим повітрям і зазнавали меншого впливу алергенів. Також Ви отримуєте щомісячний звіт про якість повітря з оглядом якості повітря у домі й навколо нього, а також інформацію про покращення повітря за допомогою очищувача повітря Philips.
Додаток Clean Home+ надсилає сповіщення на смартфон, коли один із фільтрів потрібно замінити.
Також додаток Clean Home+показує інтенсивність використання фільтра і можливість замовлення нового фільтра за потреби.
Додаток Clean Home+ надсилає сповіщення на смартфон, коли один із фільтрів потрібно замінити.
Також додаток Clean Home+ показує інтенсивність використання фільтра і можливість замовлення нового фільтра за потреби.