Керувати пристроєм для очищення повітря Philips із підключенням до Інтернету можна з будь-якого місця за допомогою простого в користуванні додатка.



Ви можете вмикати чи вимикати пристрій будь-де, миттєво змінювати швидкість вентилятора або вмикати автоматичний режим. Завдяки цьому кожен у Вашому домі дихає чистим повітрям навіть тоді, коли Вас немає поруч.