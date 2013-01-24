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Clean Home+

Стежте за якістю повітря у приміщенні та на вулиці за допомогою додатка Clean Home+

 

Додаток Philips Clean Home+ підключається до вашего очищувача повітря Philips та дозволяє керувати пристроєм із будь-якого місця, відстежувати якість повітря у приміщенні та на вулиці в режимі реального часу і надає персональні рекомендації  з покращення якості повітря та зменшення впливу забруднення та алергенів.

Додаток Clean Home+ доступний для пристроїв iOS та Android
Завантажити додаток Clean Home+

Завантажити додаток Clean Home+

Додаток Clean Home+ доступний для пристроїв iOS та Android.

Завантажте додаток Clean Home+ сьогодні.

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QR – Додаток Clean Home+
Керуйте очищувачем будь-де, будь-коли

Керуйте очищувачем будь-де, будь-коли

 

Керувати очищувачем повітря Philips можна з будь-якого місця за допомогою мобільного додатка.


Ви можете вмикати чи вимикати пристрій, миттєво змінювати швидкість вентилятора або вмикати автоматичний режим. Завдяки цьому кожен у Вашому домі дихає чистим повітрям навіть тоді, коли Вас немає поруч.  

Зміна швидкості вентилятора
Зміна швидкості вентилятора
Режими налаштування
Режими налаштування
Увімкнення/вимкнення живлення
Увімкнення/вимкнення живлення
Увімкнення/вимкнення підсвітки
Увімкнення/вимкнення підсвітки
Увімкнення/вимкнення безгучного режиму
Увімкнення/вимкнення безгучного режиму
Замок від дітей
Замок від дітей
Отримуйте сповіщення про фільтри
Отримуйте сповіщення про фільтри
Відстежуйте якість повітря у приміщенні та на вулиці

Відстежуйте якість повітря у приміщенні та на вулиці

 

У додатку Clean Home+ можна легко стежити за якістю повітря на вулиці. Це поєднується з даними про якість повітря у приміщенні, що постійно надходять у додаток із пристрою очищення повітря Philips. Таким чином додаток надає Вам повну картину загальної якості повітря у режимі реального часу. На основі цього ми надаємо Вам корисні поради в додатку для вирішення проблеми якості повітря.

Отримуйте поради щодо покращення якості повітря

Отримуйте поради щодо покращення якості повітря


Додаток надає поради про якість повітря і способи його покращення, аби  Ви та Ваша сім’я дихали чистим повітрям і зазнавали меншого впливу алергенів. Також Ви отримуєте щомісячний звіт про якість повітря з оглядом якості повітря у домі й навколо нього, а також інформацію про покращення повітря за допомогою очищувача повітря Philips.

Дихайте чистішим повітрям завдяки
пристроям очищення повітря Philips із підключенням до  додатку Clean Home+

Очищувач повітря серії 1000i

Очищувач повітря

Серія 1000i
Детальніше
Очищувач повітря серії 4000i

Очищувач повітря

Серія 4500i
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Очищувач повітря серії 5000i

Очищувач повітря

Серія 5000i
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Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Очищувач і зволожувач
повітря 2-в-1

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Часті запитання

Який тип операційної системи підтримує додаток Clean Home+?
Додаток Clean Home+ можна встановити на операційну систему, яка є новішою за IOS 11 чи Android 6.0.
Неможливо підключити очищувач повітря Philips до додатка Clean Home+.

Перевірте можливі проблеми внизу і спробуйте знову з’єднати очищувач повітря у пару з додатком:

  • Мережі 5 ГГц не підтримуються. Якщо очищувач повітря підключено до маршрутизатора з подвійним діапазоном, виберіть мережу маршрутизатора 2,4 ГГц і знову з’єднайте очищувач у пару.
  • Мережі Wi-Fi загального користування, такі як офісні чи готельні мережі, не підтримуються.
  • Перевірте, чи очищувач знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Очищувач повітря можна поставити ближче до маршрутизатора Wi-Fi.
  • Перевірте, чи пароль Wi-Fi правильний. Пароль розрізняє регістр символів.
  • Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.
  • Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває у режимі літака. У разі підключення до мережі Wi-Fi режим літака має бути вимкнено.
  • Дивіться розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.
  • Якщо помилка з’єднання у пару з Wi-Fi виникає після кількох спроб, вимкніть стільникові дані на смартфоні у меню налаштувань і почніть з’єднання у пару знову.
  • Якщо піктограма Wi-Fi на дисплеї очищувача постійно світиться білим кольором, а очищувач не відображається у додатку, натисніть «Connect a New Device» (Підключити новий пристрій) і додайте очищувач із локального списку на сторінці «Begin setup» (Почати налаштування).
Чому потрібно заходити в обліковий запис Philips?
Створювати обліковий запис Philips не обов’язково. Вхід за допомогою облікового запису Philips допоможе запам’ятати налаштування очищувача.
Чи можна перевірити стан і керувати очищувачем, якщо мій телефон не підключений до домашнього Wi-Fi?
Так, Clean Home+ підтримує функцію дистанційного керування для перевірки та керування очищувачем будь-коли й будь-де.
Що таке ярлики Siri?
Ярлики Siri можуть допомогти Вам перевіряти стан і керувати очищувачем шляхом звернення до Siri на iPhone.
Що робити, якщо неможливо керувати очищувачем за допомогою додатка Clean Home+
Видаліть пристрій і з’єднайте його в пару знову. Якщо Ви й надалі не можете керувати очищувачем, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
Додаток Clean Home+ використовує програмне забезпечення з відкритим кодом. Щоб дізнатися більше, можна переглянути наше Положення про програмне забезпечення з відкритим кодом.

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