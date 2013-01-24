Із частотою кадрів 144 Гц на екрані відображаються ті важливі відсутні кадри зображення, які показують надзвичайно плавне пересування ворогів, тож вам легко буде в них поцілити. Цей дисплей Philips характеризується надзвичайно низькою затримкою вводу й відсутністю розривів зображення, тому буде вашим ідеальним партнером у грі.