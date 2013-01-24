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Ігровий монітор Philips лінійки E – це чудовий універсальний монітор, який підтримує серйозну гру без розривів. Технологія синхронізації, висока частота оновлення 144 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують плавне відтворення зображення як під час ігор, так і під час перегляду фільмів.
Прискортеся
Ігровий монітор Philips лінійки E – це чудовий універсальний монітор, який підтримує серйозну гру без розривів. Технологія синхронізації, висока частота оновлення 144 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують плавне відтворення зображення як під час ігор, так і під час перегляду фільмів.