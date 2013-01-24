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    Комп’ютерні ігри
    Philips

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      Наш улюблений монітор для комп’ютерних ігор

      • Philips PC Gaming monitor | computer monitors for gaming

        Ігровий монітор 144 Гц із часом відгуку рухомого зображення 1 мс

        272E1GAJ/00

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        Ігровий монітор Philips лінійки E – це чудовий універсальний монітор, який підтримує серйозну гру без розривів. Технологія синхронізації, висока частота оновлення 144 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують плавне відтворення зображення як під час ігор, так і під час перегляду фільмів.
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      • Philips PC Gaming monitor | computer monitors for gaming

        Ігровий монітор 144 Гц із часом відгуку рухомого зображення 1 мс

        242E1GAJ/00

        Прискортеся

        Ігровий монітор Philips лінійки E – це чудовий універсальний монітор, який підтримує серйозну гру без розривів. Технологія синхронізації, висока частота оновлення 144 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують плавне відтворення зображення як під час ігор, так і під час перегляду фільмів.
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        Gaming Headset

        Гарнітура  длякомп’ютерних ігор 

        TAGH401BL

        Ігри з кращим ефектом занурення

         

        Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим подушечкам на вуха з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення.
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        Функції для комп’ютерних ігор Philips

        Логотип SmartImage
        SmartImageTM
                                                  Гра
        Новий ігровий дисплей Philips має екранне меню зі швидким доступом, яке точно налаштоване для гравців і пропонує різноманітні опції – від режимів «FPS» (Стрілялка від першої особи) і «Racing» (Перегони) до режимів «RTS» (Стратегія в реальному часі) і «Gamer 1» (Гравець 1) та «Gamer 2» (Гравець 2) для персоналізованих налаштувань.
        Логотип Ultra Wide-Color
        Ultra Wide Color
        Технологія Ultra Wide-Color забезпечує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "палітра кольорів" Ultra Wide-Color гарантує відтворення природніших зелених, яскравих червоних і насиченіших синіх кольорів.
        Логотип вбудованих динаміків
        Вбудовані динаміки
        Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
        Захоплююче зображення

        Захоплююче зображення

        •Дисплей VA відтворює дивовижне зображення із широкими кутами огляду.

        •Дисплей Full HD 16:9 забезпечує чітке і детальне зображення.

        •SmartContrast відтворює насичені чорні відтінки.

        Перевага у грі за вами

        •Частота кадрів 144 Гц для надзвичайно плавного, прекрасного зображення.

        •Короткий час відгуку рухомого зображення (1 мс) для чіткості та плавної гри.

        •Режим гри SmartImage, оптимізований для гравців.

        •Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення.

        Функції, створені для вас

        •Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

        •Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

        Монітори Philips, які ми обрали

        • Не впевнені, котрий виріб придбати?
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          Монітор для ігор

          Монітор для ігор

          272E1GAJ/00

          • Лінійка E
          • 27 дюймів (68,6 см)
          • 1920 x 1080 (Full HD)
          Загальна оцінка 5/ 5
          (1)
          Переглянути виріб
        • Не впевнені, котрий виріб придбати?
          Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
          Монітор для ігор

          Монітор для ігор

          242E1GAJ/00

          • Лінійка E
          • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
          • 1920 x 1080 (Full HD)
          Загальна оцінка / 5
          Переглянути виріб
        • Не впевнені, котрий виріб придбати?
          Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
          Монітор для ігор

          Монітор для ігор

          242E1GAEZ/00

          • Лінійка E
          • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
          • 1920 x 1080 (Full HD)
          Загальна оцінка / 5
          Переглянути виріб
        • Не впевнені, котрий виріб придбати?
          Виберіть до трьох виробів та порівняйте їх!
          Монітор для ігор

          Монітор для ігор

          272E1GAEZ/00

          • Лінійка E
          • 27 дюймів (68,6 см)
          • 1920 x 1080 (Full HD)
          Загальна оцінка / 5
          Переглянути виріб

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