- Процесор P5 зі штучнимінтелектом.
- Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos
- Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.
- Доступні розміри: 55", 65"
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Ambilight наближає вас до дії на екрані. Виберіть найкращий телевізор для перегляду футболу і вийдіть на якісно новий рівень перегляду.
Розширте свої враження. Підсильте захоплення. Глибше відчуття драм і потужніше відтворення бойовиків завдяки Ambilight.
Ігри на телевізорі? Коли ви думаєте, що події не може бути насиченішими, Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
У режимі музики Ambilight оживляє списки відтворення за допомогою динамічних, кольорових світлових шоу на екрані й за його межами.
Мали достатньо часу за екраном? Вимкніть телевізор і дозвольте теплому світлу Ambilight створити ідеальну атмосферу для відпочинку.
75PML9506/12
65OLED806/12
65OLED936/12
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