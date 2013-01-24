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    Ambilight
    Телевізор Philips з Ambilight

    Телевізор Philips з Ambilight

    Дозвольте відбутися магії

    Див. про Ambilight

      Наші вибрані телевізори з Ambilight

      OLED 706 TV
      55OLED706/12

      Philips OLED 706 4K UHD-Android TV

       

      • Процесор P5 зі штучнимінтелектом.
      • Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos
      • Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.
      • Доступні розміри: 55", 65"
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      Телевізор серії Performance
      50PUS8506/12

      Philips Performance Series 4K UHD-Android TV

       

      • 4K LED. Живе HDR-зображення. Плавне відтворення динамічних сцен
      • Кінематографічний звук. Dolby Atmos
      • Неймовірне 3-стороннє підсвічування Ambilight
      • Доступні розміри: 43", 50", 58", 65", 70" and 75"
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      Уся справа в Ambilight

      Ambilight video

      Ambilight змінює усе

      Відчувайте. Відтворюйте. Живіть.

      Натисніть ⓘ , щоб дізнатися більше
      Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для футболу, спорту

      Для спорту
      Ambilight переносить вас у вир подій ⓘ                     

      Ambilight переносить вас у вир подій

       

      Ambilight наближає вас до дії на екрані. Виберіть найкращий телевізор для перегляду футболу і вийдіть на якісно новий рівень перегляду.
      Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для фільмів, кіновечорів

      Фільми
      Ambilight влаштовує кінотеатр удома ⓘ                     

      Ambilight влаштовує кінотеатр удома

       

      Розширте свої враження. Підсильте захоплення. Глибше відчуття драм і потужніше відтворення бойовиків завдяки Ambilight.
      Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для ігор

      Для ігор
      Ambilight переносить дію з екрана ⓘ                     

      Ambilight переносить дію з екрана

       

      Ігри на телевізорі? Коли ви думаєте, що події не може бути насиченішими, Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
      Телевізор Philips з Ambilight | Найкращий телевізор для музики

      Музика
      Ambilight оживляє звук ⓘ                     

      Ambilight оживляє звук

       

      У режимі музики Ambilight оживляє списки відтворення за допомогою динамічних, кольорових світлових шоу на екрані й за його межами.
      Телевізор Philips з Ambilight | Режим розслаблюючого світла

      Для дому
      Ambilight створює настрій ⓘ                     

      Ambilight створює настрій

       

      Мали достатньо часу за екраном? Вимкніть телевізор і дозвольте теплому світлу Ambilight створити ідеальну атмосферу для відпочинку.
      із підсвічуванням Ambilight без підсвічування Ambilight

      Відчуйте магію Ambilight


      Динамічне світлове шоу Ambilight скупає вашу кімнату в теплому, поглинаючому світлі. Розумні світлодіоди за краями екрана спрямовують кольори на екрані на стіну в режимі реального часу. Спробувавши раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
      Philips Ambilight
      Дізнайтеся про телевізори з Ambilight
      Бездротовий гучномовець W6505

      Додайте звучанню світла

       

      Бездротовий гучномовець Philips W6505 не лише відтворює музику – він також використовує Ambilight. Просто натисніть кнопку підключення Ambilight на гучномовці, щоб під’єднатися до телевізора і насолоджуватися глибшим ефектом Ambilight.
      Додайте світла

      Ваш дім. Ваше підсвічування #Ambilight. 

      Фани Ambilight люблять ділитися враженнями 

      • Перемкнути режим перегляду

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      OLED-телевізор Philips

      OLED 

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      • Краса OLED-зображення підсилена технологією P5 Dual із ШІ
      • Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.
      • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
      Телевізори Philips MiniLED

      MiniLED 

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      • Розкіш великого екрана у поєднанні з процесором P5 зі ШІ
      • Кінематографічне звучання для будь-якого стилю
      • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
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      The One 

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      • Надзвичайно чіткий світлодіодний 4K телевізор із P5
      • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
      • Світлове шоу з 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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