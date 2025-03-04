Умови пошуку

    Телевізор OLED 820 4K з Ambilight
    відгуки

    OLED

    Неймовірний реалізм. Розкішний дизайн.

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Переглянути всі моделі

    Єдиний OLED-телевізор з Ambilight

    Те, чого бажає будь-який інший OLED-телевізор. Панель МЕТА 3.0 для глибоких чорних відтінків та яскравих кольорів, бездоганний звук, розумні функції та вражаюче світлове шоу Ambilight. Цей OLED-телевізор змінює все.

    Виберіть опцію:
    • 42 дюймів
      42 дюймів
    • 48 дюймів
      48 дюймів
    • 55 дюймів
      55 дюймів
    • 65 дюймів
      65 дюймів
    • 77 дюймів
      77 дюймів
    Стандартна фотографія виробу Фотографія виробу спереду

    OLED META 3.0*

    Затемнення чорного. Блискуча яскравість.

    OLED-телевізори відомі своїми неперевершеними чорними кольорами. Нова панель МЕТА 3.0 тепер також забезпечує вищу пікову яскравість із наднизьким відблиском. Для чистих, яскравих кольорів, навіть у світлих приміщеннях. На 20% менше споживання електроенергії. *Доступно на вибраних моделях, включаючи Philips OLED910 та OLED950.

    P5 AI Dual Engine*

    Наш найдосконаліший процесор

    Глибоко всередині телевізора з Ambilight є процесор P5 AI Dual Engine, який сканує кожну сцену, вдосконалює налаштування зображення та Ambilight, реагує на умови освітлення в кімнаті й надає конкурентну перевагу під час ігор. *Доступно виключно на моделях Philips OLED950.

    Ambilight

    Оригінальне, інтегроване, захоплююче підсвічування.

    Світлодіоди, вбудовані в задню панель телевізора з Ambilight, синхронізуються з зображенням на екрані, проєктуючи яскраве світло на стіну й наповнюючи приміщення настроєм того, що ви дивитеся. Спробуйте один раз, і ви ніколи від цього не відмовитеся.

    Ілюстративне зображення

    Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight

    Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

    Ілюстративне зображення

    Яскравий OLED-екран. Реалістичне зображення за будь-якого освітлення

    Реалістичне зображення цього яскравого OLED-телевізора завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Будь-які зміни зовнішнього освітлення у приміщенні автоматично компенсуються: що б ви не дивилися, чорні відтінки виглядають чорними (а не сірими), і навіть найдрібніші деталі буде чітко видно серед тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.

    Ілюстративне зображення

    Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом

    З процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.

    Ілюстративне зображення

    Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор

    Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

    Ілюстративне зображення

    Технологія об’ємного звуку з ефектом занурення

    Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

    Саундбари Philips з OLED-телевізорами

    Саундбари Philips

    Готові до кінематографічного звуку?

    OLED-телевізори Ambilight так само прекрасно звучать, як і виглядають. Але якщо ви хочете отримати ефекти об’ємного звуку й діалоги з додатковою чіткістю й ясністю, спробуйте саундбар, який чудово поєднується з вашим телевізором.

    Дізнатися про саундбари Philips

    Хочете дізнатися більше?

    Дізнайтеся про інші OLED-телевізори

