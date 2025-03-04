Що таке OLED-телевізор? Що в ньому особливого?
OLED-телевізори відомі своїми неперевершеними чорними кольорами. Нова панель МЕТА 3.0 тепер також забезпечує вищу пікову яскравість із наднизьким відблиском. Для чистих, яскравих кольорів, навіть у світлих приміщеннях. На 20% менше споживання електроенергії. *Доступно на вибраних моделях, включаючи Philips OLED910 та OLED950.
Глибоко всередині телевізора з Ambilight є процесор P5 AI Dual Engine, який сканує кожну сцену, вдосконалює налаштування зображення та Ambilight, реагує на умови освітлення в кімнаті й надає конкурентну перевагу під час ігор. *Доступно виключно на моделях Philips OLED950.
Світлодіоди, вбудовані в задню панель телевізора з Ambilight, синхронізуються з зображенням на екрані, проєктуючи яскраве світло на стіну й наповнюючи приміщення настроєм того, що ви дивитеся. Спробуйте один раз, і ви ніколи від цього не відмовитеся.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Реалістичне зображення цього яскравого OLED-телевізора завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Будь-які зміни зовнішнього освітлення у приміщенні автоматично компенсуються: що б ви не дивилися, чорні відтінки виглядають чорними (а не сірими), і навіть найдрібніші деталі буде чітко видно серед тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.
З процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.
Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.
Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
