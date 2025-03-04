* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com

* Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

* Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.

* Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.

* Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.

* Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.

* Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.

* Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.

* Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.

* VRR HDMI 144 Гц, G-sync і FreeSync доступні під час гри на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI

* Matter/Control4 – ця функція стане доступною в 2025 році через оновлення програмного забезпечення.