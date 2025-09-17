Що таке телевізор з Ambilight? Чому вам варто мати його?
Традиційні світлодіодні телевізори пропускають світло через кольорові фільтри, які роблять зображення тьмянішим. QLED-телевізори бувають різні. Вони використовують шар крихітних нанокристалів, які спалахують, коли на них потрапляє світло, для створення інтенсивно яскравих кольорів і чистішого зображення.
Неперевершений перфекціоніст, мікросхема P5 аналізує кожен кадр, підсилюючи колір, підвищуючи контрастність, різкість деталей, згладжуючи рух і масштабуючи будь-яке джерело до чудової якості 4К.
Зазирніть на задню панель The One, і ви знайдете вбудовані світлодіоди. Вони ідеально синхронізуються з зображенням на екрані, проєктуючи кольорове світло на стіну й наповнюючи приміщення настроєм того, що ви дивитеся, – і ваш телевізор тепер назавжди не такий, як інші.
Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.
Уявіть собі це. Деталі з більшою глибиною. Неймовірно яскраві кольори. Такі реальні відтінки шкіри. З такими плавними, природними рухами й настільки чітким зображенням, що ви ніби відчуваєте себе там у цей момент. Розплющте очі, підсильте відчуття й відчуйте різницю.
DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що ви можете його відчути. Завдяки технології 3D-звуку, яка додає ще один вимір, звук вільно рухається довкола вас, щоб занурити ще глибше в контент.
Від фанатів джойстиків до найвідданіших геймерів, головне для них – це надчутливий ігровий процес і графіка без жодних прогалин. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, наднизька затримка та преміальна функція Freesync – все це забезпечує плавний ігровий процес. А з ігровим режимом Ambilight можна ще глибше зануритися в дію.
Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.
