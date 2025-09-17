Умови пошуку

    Телевізор The One 4K з Ambilight
    відгуки

    The One

    Той, який хочеться дивитися

    • 43 дюймів
      43 дюймів
    • 50 дюймів
      50 дюймів
    • 55 дюймів
      55 дюймів
    • 65 дюймів
      65 дюймів
    • 75 дюймів
      75 дюймів
    • 85 дюймів
      85 дюймів

    The One має усе, що потрібно?

    Бути підозріливим – це нормально. Але The One дійсно має все, що вам потрібно. Вражаюче зображення 4K? Так. QLED? Аякже. Крім того, обробка зображень P5, ігрові навички наступного покоління й підсвічуванняAmbilight. І це тільки початок. Зустрічайте свій наступний телевізор.

    Стандартна фотографія виробу Фотографія виробу спереду

    Дисплей QLED

    На базі нанокристалів

    Традиційні світлодіодні телевізори пропускають світло через кольорові фільтри, які роблять зображення тьмянішим. QLED-телевізори бувають різні. Вони використовують шар крихітних нанокристалів, які спалахують, коли на них потрапляє світло, для створення інтенсивно яскравих кольорів і чистішого зображення.

    P5 Picture Engine

    Збереження реальності

    Неперевершений перфекціоніст, мікросхема P5 аналізує кожен кадр, підсилюючи колір, підвищуючи контрастність, різкість деталей, згладжуючи рух і масштабуючи будь-яке джерело до чудової якості 4К.

    Ambilight

    Оригінальне, інтегроване, захоплююче підсвічування

    Зазирніть на задню панель The One, і ви знайдете вбудовані світлодіоди. Вони ідеально синхронізуються з зображенням на екрані, проєктуючи кольорове світло на стіну й наповнюючи приміщення настроєм того, що ви дивитеся, – і ваш телевізор тепер назавжди не такий, як інші.

    Ілюстративне зображення

    Виражена чіткість і яскравість зображення з 4K QLED

    Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.

    Ілюстративне зображення

    Бачити – значить вірити з технологією зображення Philips P5

    Уявіть собі це. Деталі з більшою глибиною. Неймовірно яскраві кольори. Такі реальні відтінки шкіри. З такими плавними, природними рухами й настільки чітким зображенням, що ви ніби відчуваєте себе там у цей момент. Розплющте очі, підсильте відчуття й відчуйте різницю.

    Ілюстративне зображення

    DTS:X для абсолютного 3D-звуку

    DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що ви можете його відчути. Завдяки технології 3D-звуку, яка додає ще один вимір, звук вільно рухається довкола вас, щоб занурити ще глибше в контент.

    Ілюстративне зображення

    Піднесіть свої ігри на новий рівень

    Від фанатів джойстиків до найвідданіших геймерів, головне для них – це надчутливий ігровий процес і графіка без жодних прогалин. VRR 144 Гц, HDMI 2.1, наднизька затримка та преміальна функція Freesync – все це забезпечує плавний ігровий процес. А з ігровим режимом Ambilight можна ще глибше зануритися в дію.

    Ілюстративне зображення

    Легко під’єднуйтеся до мережі вашого розумного дому

    Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Можна приглушити світло, відрегулювати температуру в приміщенні, навіть увімкнути телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою. Телевізор також сумісний із розумними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

    Саундбари Philips із телевізорами The One

    Саундбари Philips

    Готові до кінематографічного звуку?

    Звичайно, The One звучить чудово від самого початку. Але якщо ви віддаєте перевагу дивовижним ефектам чи діалогам із додатковою чіткістю й ясністю, спробуйте саундбар, який чудово виглядає, звучить і поєднується з вашим телевізором.

    * Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
    * Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
    * Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
    * Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
    * ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
    * Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
    * Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
    * Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
    * Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
    * Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
    * Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.

