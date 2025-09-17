Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Телевізор MLED 920 4K з Ambilight
    відгуки

    QD MiniLED

    Для кожного захоплюючого моменту

    • 55 дюймів
      55 дюймів
    • 65 дюймів
      65 дюймів
    • 75 дюймів
      75 дюймів

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Переглянути всі моделі

    Більше, більше, більше

    Деякі телевізори просто не знають, коли зупинитися. The Xtra винен у цьому подвійно. Завдяки дисплею 4K, панелі MiniLED QD, Dolby Vision & Atmos, обробці зображення зі ШІ і підсвічуванню Ambilight plus, цей телевізор з Ambilight повністю складається з технологій без жодного фарсу.

    Виберіть опцію:
    • 55 дюймів
      55 дюймів
    • 65 дюймів
      65 дюймів
    • 75 дюймів
      75 дюймів
    Стандартна фотографія виробу Фотографія виробу спереду

    QD MiniLED

    Найяскравіше зображення на планеті

    Поєднуючи надточне підсвічування MiniLED із магією квантових точок, зображення The Xtra стає великим і яскравим.

    P5 AI

    Супер розумна обробка

    Аналізуючи вміст, процесор P5 зі штучним інтелектом оптимізує параметри зображення, Ambilight та ігор, щоб надавати вам перевагу та щоб ви відчували все – від матчів до фільмів – якнайкраще.

    Ambilight plus

    Додаткові деталі. Додаткове занурення.

    Використовуючи систему об’єктивів, Ambilight plus проєктує гало Ambilight ще далі, у двох вимірах. Для нашого найбільш адаптивного, вражаючого й захоплюючого світіння.

    Посібник користувача Fişa produsului
    Ілюстративне зображення

    Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор

    Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

    Ілюстративне зображення

    TITAN OS. Це зручно.

    З нашою платформою для смарт-телевізорів Titan OS знайти те, що ви любите, легко і швидко. Ви можете продовжити перегляд серіалу безпосередньо з головного екрана, отримати пропозиції від найкращих потокових сервісів і створити списки перегляду. Ви також можете реорганізувати головний екран, щоб ваші улюблені програми й канали були саме там, де ви хочете.

    Ілюстративне зображення

    Під’єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо

    Бездоганна сумісність з Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор MiniLED з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження вбудованого сервісу Alexa на телевізорі. А ще телевізор сумісний з інтелектуальними гучномовцями Google та Apple AirPlay.

    Ілюстративне зображення

    Чудовий варіант для ігор. Грайте з найкращим результатом

    Цей телевізор з Ambilight має інтерфейс HDMI 2.1, власну частоту оновлення 120 Гц і наднизьку затримку вхідного сигналу. Панель Game Bar 2.0 дає змогу покращити налаштування, додати власний приціл тощо, а також під’єднати Bluetooth-контролер для хмарних ігор. Геймери також можуть насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.

    Саундбари Philips із телевізорами The Xtra

    Саундбари Philips

    Готові до кінематографічного звуку?

    Звичайно, The Xtra звучить чудово від самого початку. Але якщо ви віддаєте перевагу дивовижним ефектам чи діалогам із додатковою чіткістю й ясністю, спробуйте саундбар, який чудово виглядає і працює з вашим телевізором.

    Зустрічайте саундбар

    Хочете дізнатися більше?

    Відкрийте для себе інші телевізори The Xtra

    Порівняти

    Відгуки

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Дізнайтеся про наші популярні телевізори з Ambilight

    Порівняти
    QD MiniLED
    QD MiniLED
    Виберіть свою модель
    * Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
    * Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
    * Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
    * Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
    * ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
    * Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
    * Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
    * Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
    * Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
    * Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
    * Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.

    Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


    Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

    Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

    Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

    Актуальні та корисні поради від Philips​

    Partnerlista
    *
    Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
    Що це означає?

    *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.