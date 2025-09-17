Що таке телевізор з Ambilight? Чому вам варто мати його?
Поєднуючи надточне підсвічування MiniLED із магією квантових точок, зображення The Xtra стає великим і яскравим.
Аналізуючи вміст, процесор P5 зі штучним інтелектом оптимізує параметри зображення, Ambilight та ігор, щоб надавати вам перевагу та щоб ви відчували все – від матчів до фільмів – якнайкраще.
Використовуючи систему об’єктивів, Ambilight plus проєктує гало Ambilight ще далі, у двох вимірах. Для нашого найбільш адаптивного, вражаючого й захоплюючого світіння.
Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.
З нашою платформою для смарт-телевізорів Titan OS знайти те, що ви любите, легко і швидко. Ви можете продовжити перегляд серіалу безпосередньо з головного екрана, отримати пропозиції від найкращих потокових сервісів і створити списки перегляду. Ви також можете реорганізувати головний екран, щоб ваші улюблені програми й канали були саме там, де ви хочете.
Бездоганна сумісність з Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор MiniLED з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження вбудованого сервісу Alexa на телевізорі. А ще телевізор сумісний з інтелектуальними гучномовцями Google та Apple AirPlay.
Цей телевізор з Ambilight має інтерфейс HDMI 2.1, власну частоту оновлення 120 Гц і наднизьку затримку вхідного сигналу. Панель Game Bar 2.0 дає змогу покращити налаштування, додати власний приціл тощо, а також під’єднати Bluetooth-контролер для хмарних ігор. Геймери також можуть насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.
