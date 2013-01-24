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    Smart TV
    Телевізор Philips Smart TV

    Philips Smart TV

    Зручні. З доступом до Інтернету. Неперевершені.

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      Наші фаворити

      Серія OLED 806
      65OLED806/12

      Philips OLED 806 4K Android Smart TV

       

      • Завжди такий реалістичний. Процесор P5 зі штучним інтелектом 
      • Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos 
      • Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight 
      • Доступні розміри: 48, 55, 65 дюймів
      OLED 806 - нагорода IF Design Award
      OLED 806 - нагорода Red Dot Design Award
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      Серія Performance
      65PUS8506/12

      Телевізор Philips 4K Android Smart TV серії Performance

       

      • Завжди ідеальне зображення. P5 Picture Engine 
      • Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos 
      • Неймовірне 3-стороннє підсвічування Ambilight 
      • Доступні розміри: 43, 50, 58, 65, 70, 75 дюймів
      Телевізор Performance серії 8506 – нагорода IF Design Award
      Телевізор Performance серії 8506 – нагорода Red Dot Design Award
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      Що таке Smart TV?

      Що таке Smart TV?

       

      Наймасштабніші блокбастери. Найновіші ігри. Телевізори Smart TV можна підключити до найрізноманітнішого контенту через Інтернет і керувати ними за допомогою голосу.
      Philips Smart TVs

      Tелевізори Philip Smart TVs

       

      Легкий доступ до таких платформ, як Netflix, Disney+ та YouTube – і це лише початок. Ви можете попросити Philips Smart TV знайти фільми та ігри, керувати розумними домашніми пристроями тощо. Ви будете насолоджуватися високою якістю зображення і магією підсвічування Philips Ambilight.  

      Розмаїття контенту


      Платформа з будь-яким контентом. Завжди найкраща якість зображення. Телевізор Philips Smart TV може показувати контент у будь-якому форматі HDR і розумно підвищувати низьку якість відео для завжди відмінного перегляду.
      Netflix
      Youtube
      AppleTV+
      Megogo
      Divan TV
      Facebook watch
      Disney+
      Netflix
      Youtube
      AppleTV+
      Megogo
      Divan TV
      Facebook watch
      Disney+
      Телевізор Smart TV з Netflix

      Netflix


      Програми та фільми, про які говорять усі. Спеціальна кнопка Netflix на пульті ДК переносить Вас туди.
      Телевізор Smart TV з YouTube

      Youtube


      Переглядайте популярний у всьому світі контент у ще кращій якості зображення на телевізорі Philips Android TV.
      Smart TV з додатком Apple TV

      Apple TV+


      Відкрийте для себе оригінальні шоу та фільми від Apple TV+. Переглядайте високоякісні канали та фільми, які можна придбати або взяти на прокат. Усе це в додатку Apple TV. 

       

      *Попередньо встановлено на найновіших телевізорах Philips Android TV, доступно на окремих старих моделях телевізорів Philips Android TV. Необхідна підписка на Apple TV+.
      Телевізор Smart TV з Megogo

      M E G O G O


      Провайдер розваг для всієї родини — сотні каналів, тисячі фільмів, серіали, мультики, спортивні та кіберспортивні трансляції, навіть аудіокниги та подкасти.  
      Телевізор Smart TV з Divan

      Divan.TV


      Понад 220 каналів, 50 000 фільмів на рік і топові світові серіали. 
      Smart TV з додатком Facebook Watch

      Facebook Watch


      Сподобалося? Дуже сподобалося! Шукайте і переглядайте відео, що відповідають вашим вподобанням. У Facebook Watch завжди можна дізнатися щось нове. 
      Телевізор Smart TV з Disney+

      Disney+


      Пориньте в легендарні й ексклюзивні фільми від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic і Star.

       

      *Доступно лише на телевізорах Philips Android TV1
      Телевізор Philips Android TV

      Ваш Philips Android TV 


      Переглядайте весь улюблений контент, як самі бажаєте. Попросіть Google керувати вашим телевізором Philips Android TV. Отримайте доступ до понад 400 000 фільмів і програм, відтворюйте музику та грайте в ігри, а також переглядайте контент із вашого смарт-пристрою на телевізорі завдяки вбудованій функції Chromecast. 
      Відкрийте для себе телевізори Philips Android TV
      SAPHI-телевізор Philips

      Ваш телевізор Philips SAPHI TV 


      Легко знаходьте те, що потрібно. Завдяки чіткому меню на основі піктограм у системі SAPHI можна швидко переходити до улюблених додатків. Можна також легко знаходити потрібний контент і керувати налаштуваннями телевізора Philips Smart TV із головного екрана. 
      Відкрийте для себе телевізори Philips Saphi TV

      Під’єднуйтеся та насолоджуйтеся

      Від голосових помічників до звуку в режимі Multi-Room 
      Домашня аудіосистема
      Домашня аудіосистема
      Домашня аудіосистема – це легко

      Домашня аудіосистема – це легко 

       

      Телевізор Philips із системою DTS Play-Fi дозволяє синхронізувати звук телевізора між сумісними бездротовими гучномовцями у будь-якій кімнаті.
      Смарт-телевізор Philips із Play-Fi
      Детальніше
      Голосовий помічник
      Голосовий помічник
      Керування голосом

      Керування голосом

       

      Хочете знайти фільми, отримати відповіді на екрані або керувати розумними домашніми пристроями? Просто скажіть своєму телевізору.2
      Телевізор Philips Smart TV з Google Помічником
      Philips Smart TV – вбудований помічник Alexa
      Телевізор Philips Smart TV – працює з Amazon Alexa
      Chromecast
      Chromecast
      Зі смарт-пристрою на телевізор

      Зі смарт-пристрою на телевізор 


      Легко переносьте фотографії, музику тощо безпосередньо із вашого смарт-пристрою на телевізор Philips Smart TV. 
      Philips Smart TV із вбудованим модулем Chromecast
      Приватне прослуховування
      Приватне прослуховування
      Слухайте контент приватно

      Слухайте контент приватно

       

      Насолоджуйтесь зображенням на екрані, слухаючи аудіо приватно! Вам стануть у нагоді наші навушники для телевізора. 
      Переглянути наші навушники для телевізора
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      ¹Сервіс Disney+ доступний на всіх телевізорах Philips Android TV. Відео Disney+ наразі не доступні для перегляду на телевізорах Philips SAPHI TV. Необхідна підписка на Disney+. Відповідно до умов на www.disneyplus.com © 2020 Disney та пов’язаних сторін.

      ²Google Помічник доступний на телевізорах Philips Android TV, що працюють на базі ОС Android версії 8 або новішої. Доступно в окремих країнах та окремими мовами, зокрема англійською, німецькою та французькою. Список підтримуваних країн і мов буде з часом розширюватися. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

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      Philips OLED+ TV

      OLED 

      Переглянути
      • Реалістичне OLED-зображення із технологією P5 із ШІ
      • Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos. 
      • Світлове шоу з 3- або 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
      Телевізори Philips серії Performance

      Серія Performance 

      Переглянути
      • Надзвичайно чіткий світлодіодний 4K телевізор із P5
      • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
      • Світлове шоу з 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

      Телевізори Philips

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