- Завжди такий реалістичний. Процесор P5 зі штучним інтелектом
- Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
- Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight
- Доступні розміри: 48, 55, 65 дюймів
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Наймасштабніші блокбастери. Найновіші ігри. Телевізори Smart TV можна підключити до найрізноманітнішого контенту через Інтернет і керувати ними за допомогою голосу.
Легкий доступ до таких платформ, як Netflix, Disney+ та YouTube – і це лише початок. Ви можете попросити Philips Smart TV знайти фільми та ігри, керувати розумними домашніми пристроями тощо. Ви будете насолоджуватися високою якістю зображення і магією підсвічування Philips Ambilight.
Відкрийте для себе оригінальні шоу та фільми від Apple TV+. Переглядайте високоякісні канали та фільми, які можна придбати або взяти на прокат. Усе це в додатку Apple TV.
*Попередньо встановлено на найновіших телевізорах Philips Android TV, доступно на окремих старих моделях телевізорів Philips Android TV. Необхідна підписка на Apple TV+.
Пориньте в легендарні й ексклюзивні фільми від Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic і Star.
*Доступно лише на телевізорах Philips Android TV1
Телевізор Philips із системою DTS Play-Fi дозволяє синхронізувати звук телевізора між сумісними бездротовими гучномовцями у будь-якій кімнаті.
Хочете знайти фільми, отримати відповіді на екрані або керувати розумними домашніми пристроями? Просто скажіть своєму телевізору.2
Насолоджуйтесь зображенням на екрані, слухаючи аудіо приватно! Вам стануть у нагоді наші навушники для телевізора.
¹Сервіс Disney+ доступний на всіх телевізорах Philips Android TV. Відео Disney+ наразі не доступні для перегляду на телевізорах Philips SAPHI TV. Необхідна підписка на Disney+. Відповідно до умов на www.disneyplus.com © 2020 Disney та пов’язаних сторін.
²Google Помічник доступний на телевізорах Philips Android TV, що працюють на базі ОС Android версії 8 або новішої. Доступно в окремих країнах та окремими мовами, зокрема англійською, німецькою та французькою. Список підтримуваних країн і мов буде з часом розширюватися. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.
55PUS7956/12
65OLED806/12
65PUS8506/12