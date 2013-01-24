

Відкрийте для себе оригінальні шоу та фільми від Apple TV+. Переглядайте високоякісні канали та фільми, які можна придбати або взяти на прокат. Усе це в додатку Apple TV.

*Попередньо встановлено на найновіших телевізорах Philips Android TV, доступно на окремих старих моделях телевізорів Philips Android TV. Необхідна підписка на Apple TV+.