    Як зберігати зціджене грудне молоко?

    Оновлено 16 травня 2025 р.

    Грудне молоко можна зберігати в холодильнику (за температури нижче 4 ⁰C) до 4 днів або в морозильній камері (за температури нижче -18 ⁰C) протягом 6–12 місяців, використовуючи пляшку Philips Avent, контейнер або пакет для зберігання грудного молока. Для тривалого зберігання рекомендується глибоке заморожування (нижче -20 ⁰C).

    Беручи грудне молоко із собою в дорогу, використайте його протягом 4 годин.

    Нижче можна дізнатися рекомендовану температуру зберігання й де придбати аксесуари для зберігання

    Рекомендована температура зберігання молока

     

    Місце

    Температура

    Максимальна тривалість зберігання

    Кімната

    До 25 °C

    4 години

    Холодильник

    < 4 °C

    4 дні

    Морозильна камера

    < -18 °C (чим холодніше, тим краще)

    6–12 місяців

    Джерело:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Де купити аксесуари для зберігання молока

    Ви можете замовити пляшечки, контейнери і пакети для зберігання грудного молока на сайті www.philips.com/avent або звернувшись у центр обслуговування клієнтів Philips у своїй країні по допомогу.

