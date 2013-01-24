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Кліматичний комплекс 2-в-1

Дихайте вільно  

Очисник та зволожувач повітря 2в1
Oczyszczacz i nawilżacz powietrza AC2729/50 z aplikacją mobilną

Очисник та зволожувач повітря 2в1 
AC2729/50

4,6

Відгуки користувачів (25)
Usuwa 99,9% cząsteczek PM2.5, alergenów, gazów, bakterii i wirusów
Видаляє до 99,97% частинок розміром до 0.003 мікрон, алергенів, бактерій, вірусів, газів
Wydajność nawilżania do 500 ml/h
Рівень зволоження за стандартом GB/T:  500 мл/год
Zdalne sterowanie przez aplikację mobilną
Керування за допомогою мобільного додатку
Усі продукти для догляду за повітрям

Контролюйте якість повітря у вашій оселі за допомогою очисника та зволожувача повітря 2в1 від Philips

 

Що він видаляє з повітря?

Harmful gases
Леткі органічні сполуки 
Odours
Запахи
Ultra fine particles
Найдрібніші частинки
Viruses
Віруси
Bacteria
Бактерії
Fine articles
Дрібні частинки
Pet dander
Часточки шерсті домашніх тварин 
House dust mite
Пилові кліщі
Fungal spores
Спори цвілі
Pollen
Пилок
Dust
Пил
Humidity
Вологість

Очисник, що інформує про стан повітря в оселі

Очисник, що інформує про стан повітря в оселі

Який колір повітря в вашому домі?

 

Дисплей пристрою відображає вміст алергенів у повітря та частинок PM2.5. Кольорове кільце - індикатор полегшить розуміння цифрових показників стану повітря: блакитний колір - добре, червоний - погано. 

Два режими відображення забруднення

Wskaźnik poziomu alergenów IAI

Показник
рівня алергенів IAI


На дисплеї відображається число від 1 до 12, що вказує на рівень алергенів у повітрі.
Wskaźnik poziomu cząsteczek PM2,5

Показник
рівня часточок PM2,5


Очисник показує поточну концентрацію частинок PM2,5 у повітрі в г/м3.

Процес фільтрації повітря

Zobacz jak działa filtrowanie

Фільтр попереднього очищення



Затримує пил, волосся та шерсть домашніх тварин. Не потребує заміни, лише очищення у відповідності до інструкції.

Фільтр з активованим вугіллям


Усуває гази, у т.ч. й шкідливі загальні леткі органічні сполуки (ЗЛОС) і неприємні запахи. Загальна площа поверхні активного очищення фільтру 15.1 тис. м2. Розрахунковий строк служби - 1 рік.

NanoProtect HEPA фільтр


Фільтр затримує 99.97% наддрібних частинок, алергени, пилових кліщів, спори цвілі, бактерії та віруси. Загальна площа поверхні фільтру активного очищення - 2 м2. Розрахунковий строк служби - 2 роки.

Мембранний фільтр зволоження 



Він поглинає сухе повітря, поєднує його з молекулами води і виділяє зволожене повітря в навколишнє середовище. Розрахунковий строк служби - 1 рік.

1. Фільтр попереднього очищення

Затримує пил, волосся та шерсть домашніх тварин. Не потребує заміни, лише очищення у відповідності до інструкції.

2. Фільтр з активованим вугіллям 

Усуває гази, у т.ч. й шкідливі загальні леткі органічні сполуки (ЗЛОС) і неприємні запахи. Загальна площа поверхні активного очищення фільтру 15.1 тис. м2. Розрахунковий строк служби - 1 рік.

3. NanoProtect HEPA фільтр

Фільтр затримує 99.97% наддрібних частинок, алергени, пилових кліщів, спори цвілі, бактерії та віруси. Загальна площа поверхні фільтру активного очищення - 2 м2. Розрахунковий строк служби - 2 роки.

4. Мембранний фільтр зволоження

Він поглинає сухе повітря, поєднує його з молекулами води і виділяє зволожене повітря в навколишнє середовище. Розрахунковий строк служби - 1 рік.

Ефективне очищення повітря

Показник CADR один з найважливіших параметрів очищувача. Він інформує, скільки повітря може профільтрувати прилад.

Завдяки CADR 250 м3/год, прилад очистить повітря у приміщенні площею 30 мза 20 хвилин.

Здоровіше повітря і до 99% менше бактерій*

Технологія NanoCloud зволожує повітря, використовуючи природний процес випаровування. Невидимий туман, утворений мікроскопічними молекулами води, забезпечує на 99% менше бактерій порівняно з ультразвуковими зволожувачами. Молекули води настільки малі, що бактеріям важче до них "причепитися".
*У порівнянні з ультразвуковим зволожувачем.

Режим відображення рівня зволоження

Wskaźnik poziomu nawilżania powietrza

Індикатор рівня зволоження


На електронному дисплеї відображається поточний рівень вологості, вимірюваний датчиком. Рекомендований рівень вологості повітря між 40% і 60% мінімізує ймовірність проблем зі здоров’ям, які можуть погіршитися або бути викликані сухим повітрям. Цей діапазон гідратації також запобігає розмноженню бактерій і цвілі та робить дихання повітрям вдома приємним.

2 автоматичні режими

Кожен режим має різні налаштування чутливості. Це означає, що очищувач реагує по-різному, коли виявляє алергени, забруднювачі або бактерії та віруси.
 

  • Режим проти алергенів -  більш чутливий до алергенів у повітрі
  • Звичайний режим 

2 автоматичні режими

Кожен режим має різні налаштування чутливості. Це означає, що очищувач реагує по-різному, коли виявляє алергени, забруднювачі або бактерії та віруси.
 

Режим проти алергенів -  більш чутливий до алергенів у повітрі

Звичайний режим 

Полегшує симптоми алергії

Люди, які страждають алергією на пилок та які користувалися очищувачами повітря Philips, мали менше симптомів алергії, таких як чхання, сльозотеча, почервоніння очей, свербіж у носі, свербіж шкіри та нежить. *

* Алергічна проба, проведена на очищувачах повітря Philips з використанням пилку. Bergmann, серпень 2015 року.

Полегшує симптоми алергії

Люди, які страждають алергією на пилок та які користувалися очищувачами повітря Philips, мали менше симптомів алергії, таких як чхання, сльозотеча, почервоніння очей, свербіж у носі, свербіж шкіри та нежить. *

* Алергічна проба, проведена на очищувачах повітря Philips з використанням пилку. Bergmann, серпень 2015 року.

Нічний режим забезпечує хороший сон

 У нічному режимі очищувач-зволожувач  автоматично зменшує яскравість індикаторів та швидкість вентилятора, коли в кімнаті стає темно.  

Функція блокування пристрою запобігає випадковій зміні налаштувань

Можете бути впевнені, що пристрій завжди працюватиме відповідно до ваших уподобань.

Функція блокування пристрою запобігає випадковій зміні налаштувань

Можете бути впевнені, що пристрій завжди працюватиме відповідно до ваших уподобань.

Ефективне очищення повітря завдяки своєчасному догляду за фільтрами приладу

Відповідний символ на панелі керування повідомить вас про стан фільтра. Якщо попередній фільтр не буде очищений, а фільтр з вугіллям та NanoProtect HEPA-фільтр не будуть замінені, через деякий час пристрій вимкнеться, оскільки очищення повітря перестане бути ефективним. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що завжди вдихаєте чисте та здорове повітря.

F0 - Очистіть фільтр префільтрації (рекомендовано щотижня)
F1 - Змініть фільтр зволоження NanoCloud (FY2425) 
C7 - Змініть фільтр з активованим вугіллям (FY1413)
A3 - Змініть фільтр NanoProtect HEPA (FY1410)  

Більше про заміну фільтрів

Ефективне очищення повітря завдяки своєчасному догляду за фільтрами приладу

Відповідний символ на панелі керування повідомить вас про стан фільтра. Якщо попередній фільтр не буде очищений, а фільтр з вугіллям та NanoProtect HEPA-фільтр не будуть замінені, через деякий час пристрій вимкнеться, оскільки очищення повітря перестане бути ефективним. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що завжди вдихаєте чисте та здорове повітря.

F0 - Очистіть фільтр префільтрації (рекомендовано щотижня)
F1 - Змініть фільтр зволоження NanoCloud (FY2425) 
C7 - Змініть фільтр з активованим вугіллям (FY1413)
A3 - Змініть фільтр NanoProtect HEPA (FY1410)  

Air matters phone app
Air matters logo

Air Matters

Контролюйте якість повітря в оселі зі смартфону

 

При підключенні очищувача до додатка Air Matters прилад буде постійно передавати дані про якість повітря в приміщенні до програми. Ви можете миттєво змінити швидкість вентилятора очищувача або встановити обрані години для очищення повітря.

 

Якщо обрано інтелектуальний автоматичний режим, то очищувач самостійно контролює та регулює якість повітря.

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Серія 1000і

AC1214/10

Серія 1000і

Очищувач повітря
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Серія 2000i

AC2729/50

Серія 2000i

Очищувач повітря
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Серія 4000і

AC4550/50

Серія 4000і

Очищувач повітря
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Серія 5000і

AC5659/10

Серія 5000і

Очищувач повітря
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Відгуки користувачів

Загальна оцінка 5 / 5
Загальна оцінка 4.6 / 5
Загальна оцінка 4.7 / 5
Загальна оцінка 4.8 / 5

Площа обслуговування
  • 80 кв.м
  • 25-79 кв.м
  • 15 кв.м
  • 130 кв.м

Доступні режими
  • 3 автоматичні режими: загальний, алергенний, нічний
  • 3 режими, стандартний, режим затримання алергенів, режим затримання бактерій і вірусів
  • 4 автоматичні режими: загальний, усунення забруднень, газів, алергенів
  • 3 режими: стандартний, режим затримання алергенів, режим затримання бактерій і вірусів

Швидкість вентилятора
  • 4 ручні налаштування, включно зі швидкістю турбонаддування
  • Беззвучний режим, швидкості 1, 2, 3, турборежим
  • Режим сну, 1, 2, турбо
  • Режим сну, 1, 2, 3, турбо

Підключення до додатка AirMatters
  • Так
  • Ні
  • Так
  • Так

Спосіб встановлення

  • на підлозі
  • на підлозі
  • на підлозі
  • на підлозі

Габарити (ВхШхГ)
  • 396 x 230 x 580 мм
  • 55.8 х 35.9 x 24 см
  • 67.2 х 35.8 х 25.3 см
  • 57 x 46.5 x 40 см

Вага (кг)
  • 5.21
  • 7.7
  • 7
  • 8.6
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Oczyszczacz i nawilżacz powietrza AC2729/50 z aplikacją mobilną

Очисник та зволожувач повітря 2в1 
AC2729/50

4,6

Відгуки користувачів (25)
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