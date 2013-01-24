Що він видаляє з повітря?
Дисплей пристрою відображає вміст алергенів у повітря та частинок PM2.5. Кольорове кільце - індикатор полегшить розуміння цифрових показників стану повітря: блакитний колір - добре, червоний - погано.
Режим проти алергенів - більш чутливий до алергенів у повітрі
Звичайний режим
Відповідний символ на панелі керування повідомить вас про стан фільтра. Якщо попередній фільтр не буде очищений, а фільтр з вугіллям та NanoProtect HEPA-фільтр не будуть замінені, через деякий час пристрій вимкнеться, оскільки очищення повітря перестане бути ефективним. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що завжди вдихаєте чисте та здорове повітря.
F0 - Очистіть фільтр префільтрації (рекомендовано щотижня)
F1 - Змініть фільтр зволоження NanoCloud (FY2425)
C7 - Змініть фільтр з активованим вугіллям (FY1413)
A3 - Змініть фільтр NanoProtect HEPA (FY1410)
При підключенні очищувача до додатка Air Matters прилад буде постійно передавати дані про якість повітря в приміщенні до програми. Ви можете миттєво змінити швидкість вентилятора очищувача або встановити обрані години для очищення повітря.
Якщо обрано інтелектуальний автоматичний режим, то очищувач самостійно контролює та регулює якість повітря.
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AC1214/10
Серія 1000і
Очищувач повітря
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AC2729/50
Серія 2000i
Очищувач повітря
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AC4550/50
Серія 4000і
Очищувач повітря
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AC5659/10
Серія 5000і
Очищувач повітря
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Відгуки користувачів
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Загальна оцінка 5 / 5
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Загальна оцінка 4.6 / 5
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Загальна оцінка 4.7 / 5
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Загальна оцінка 4.8 / 5
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Площа обслуговування
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Доступні режими
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Швидкість вентилятора
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Підключення до додатка AirMatters
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Спосіб встановлення
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Габарити (ВхШхГ)
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Вага (кг)
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