  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
  • Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини

Серія PureProtect Water 3400Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

AC3421/13

4.9
| (95) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
Боротьба із забруднювачами та сухістю повітря з нашим пристроєм 2-в-1. Повітря у приміщенні буде чистим, безпечним і таким вологим, як ви забажаєте. Елегантний дизайн, управління за допомогою розумного додатку та гігієнічне зволоження роблять цей пристрій ідеальним для дитячих кімнат або людей із чутливими дихальними шляхами.
Зволожує повітря в природний і гігієнічний спосіб

Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини

  • Очищує кімнати площею до 78 м²

  • Фільтри HEPA та з активованим вугіллям

  • Зволоження 650 мл/год

  • Резервуар для води на 3,2 л

Ретельно очищує приміщення площею до 78 м2

Ретельно очищує приміщення площею до 78 м2

Потік повітря досягає кожного куточка приміщення зі швидкістю очищення повітря (CADR) 300 м3/год. Він легко порається з великими приміщеннями площею до 78 м2 (1) і може очистити кімнату площею 20 м2 менш ніж за 10 хвилин (2).

3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (3) – менші, ніж найменший відомий вірус!

Автоматичне зволоження зі швидкість до 650 мл/год

Автоматичне зволоження зі швидкість до 650 мл/год

Поборіть симптоми сухого повітря, такі як сухість шкіри, потріскані губи, подразнення носа або горла, за допомогою зволоження зі швидкістю до 650 мл/год (4). Вологість визначається та автоматично регулюється до бажаного рівня.

Технічні характеристики

Відгуки

4.9

з 5

95

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
4
3
2
1

Dasha1111.

24/03/2025

Україна

Чудовий очищувач зволожувач

Дуже функціональний очищувач і зволожувач,він чистить і зволожує повітря одночасно.легкий в керуванні дуже подобається підсвітка.Повітря стало набагато кращім, мене більше не турбує алергія і дихати стало набагато легше.я задоволенна

Ідеально чисте повітря

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3420/10 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3420/10 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Vasuluunaa000

23/03/2025

Україна

Потужний, стильний, незамінний пристрій

Наш сімейний рятівник. Проживаємо у квартирі на третьому поверсі, мали величезну проблему з забрудненістю повітря, пилом і вологістю. Ключовим словом є «мали». Стильний і потужний очищувач і зволожувач повітря, з підтримкою додатка це одна з найкращих покупок за весь час. Легкий і зрозумілий у використанні, тихий, потужний. Прибирає запахи, швидко зволожує повітря за декілька днів відчули максимальну різницю. Дихати стало легше, в квартирі знаходитись приємніше. Має мʼяку приємну підсвітку, яка сигналізує про роботу і режим використання. Словом - це просто супер!

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3420/10 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3420/10 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Нестеріно5

20/03/2025

Україна

Чудова робота очищувача, дає знову вільно дихати!!

В мене алергія на пил, і вирішили придбати якісний очищувач, та знайома порадила взяти цей комплекс, в неї такий тільки білий. І хочу залишити відгук, бо це просто знахідка. Дихати лекго, а в комплексі ще й є зволоження, то використовую і його. В ньому стоїть трьохступенева фільтрація, фільтри вловлюють навіть мілку шерсть нашого кота, вловлює просто запахи будьчого, усуває за допомогою фільтрів віруси грипу та коронавірусу. Вночі працює тихо, зовсім не чути, є підлсвітка кольорова, яка показує забрудненість повітря, і гарно підсвічується вночі замість нічника. Стоїть спеціальна інтелектуальна технологія, яка визначає якість повітря в приміщенні а також вологості і адаптується до потрібних показників.Сподобалося, що можна керувати очищувачем через телефон, завдяки спеціальносму додатку. Дуже граний дизайн, який пасуватиме в кожне приміщення. Електроенергії споживає мало, економний. Тож я обов'язково рекомендую цей товар!!!

Продуктивність роботи, 2в1, підсвітка,додаток,дизайн,режими

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3421/13 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія PureProtect Water 3400 AC3421/13 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

      Примітки

      1. (1) CADR протестовано на відповідність GB/T18801-2022. Відповідна площа очищення розрахована на основі стандарту NRCC-54013.

      2. (2) Розрахунки: приміщення 48 м3, CADR 300 м3/год.

      3. (3) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, iUTA

      4. (4) Протестовано CVC відповідно до стандарту GB/T 23332-2018. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH.

      5. (5) Порівняно зі стандартними ультразвуковими зволожувачами без додаткової технології для зменшення розповсюдження бактерій, як перевірено незалежною лабораторією

      6. (6) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Airmid Healthgroup Ltd, з вірусом грипу (H1N1) у тестовій камері об’ємом 28,5 м3, у режимі Turbo протягом 30–40 хвилин

      7. (7) Випробування на відповідність стандарту GB21551.3-2010 із S. Albus, камера 30 м3, 1 година, режим Turbo, незалежна лабораторія

      8. (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Antimikrop, з вірусом SARS-CoV-2 у тестовій камері об’ємом 30 м3, у режимі Turbo протягом 1 год.

      9. (9) Звуковий тиск, IEC 60704, на відстані 1,5 м.

      10. (10) Зовнішнє лабораторне тестування на відповідність стандарту GB/T 18801-2022 на вміст TVOC, толуену та NO2: приміщення 30 м3, режим Turbo протягом 2 годин.

      11. (11) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.