В мене алергія на пил, і вирішили придбати якісний очищувач, та знайома порадила взяти цей комплекс, в неї такий тільки білий. І хочу залишити відгук, бо це просто знахідка. Дихати лекго, а в комплексі ще й є зволоження, то використовую і його. В ньому стоїть трьохступенева фільтрація, фільтри вловлюють навіть мілку шерсть нашого кота, вловлює просто запахи будьчого, усуває за допомогою фільтрів віруси грипу та коронавірусу. Вночі працює тихо, зовсім не чути, є підлсвітка кольорова, яка показує забрудненість повітря, і гарно підсвічується вночі замість нічника. Стоїть спеціальна інтелектуальна технологія, яка визначає якість повітря в приміщенні а також вологості і адаптується до потрібних показників.Сподобалося, що можна керувати очищувачем через телефон, завдяки спеціальносму додатку. Дуже граний дизайн, який пасуватиме в кожне приміщення. Електроенергії споживає мало, економний. Тож я обов'язково рекомендую цей товар!!!