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    Series 3000

    Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

    AC3737
    Загальна оцінка / 5
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      Series 3000 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

      AC3737
      Загальна оцінка / 5

      Вдихніть різницю

      Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги

      Series 3000 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

      Вдихніть різницю

      Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги

      Вдихніть різницю

      Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги

      Series 3000 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

      Вдихніть різницю

      Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги

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        Series 3000

        Series 3000

        Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

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        Чисте повітря та ідеальна вологість без зусиль

        • Очищає кімнати площею до 131 м2
        • Коефіцієнт подачі чистого повітря 505 м3/год та 650 мл/год
        • Видаляє гази формальдегіду
        • Підключення до WiFi через додаток Air+
        Ретельно очищує приміщення площею до 131 м2 (2)

        Ретельно очищує приміщення площею до 131 м2 (2)

        Потужний повітряний потік розподіляє чисте повітря по всьому приміщенню з коефіцієнтом подачі чистого повітря (КПЧП) 505 м3/год (1), ретельно очищаючи навіть великі приміщення площею до 131 м2 (2) і захищаючи вас від бактерій, вірусів, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів і шкідливих газів, як-от формальдегід, запахів та інших забруднювачів.

        Усуває 99,97% усіх невидимих частинок із повітря

        Усуває 99,97% усіх невидимих частинок із повітря

        Лише очищувачі повітря Philips оснащені фільтром NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення для видалення 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрон (3). Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (4).

        Автоматичне зволоження до 650 мл/год за допомогою 4 налаштувань

        Автоматичне зволоження до 650 мл/год за допомогою 4 налаштувань

        Швидке зволоження до 650 мл/год (5). Пристрій визначає рівень вологості й автоматично зволожує повітря до потрібного рівня. Зволожувач автоматично увімкнеться або вимкнеться, щоб досягти бажаного рівня вологості.

        Датчик AeraSense точно визначає і відображає якість повітря

        Датчик AeraSense точно визначає і відображає якість повітря

        Професійний датчик AeraSense точно сканує повітря 1000 разів на секунду, щоб виявити шкідливі забруднюючі речовини, і розумно вибирає найбільш оптимальне налаштування. Він відображає якість повітря в реальному часі, зокрема рівень алергенів, PM2.5 і рівень вологості.

        Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

        Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

        Технологія NanoCloud зменшує кількість бактерій на 99% порівняно з ультразвуковими зволожувачами (6). Завдяки природному випаровуванню вона створює невидимий туман з нанорозмірних молекул водяної пари, запобігаючи поширенню бактерій і утворенню водного пилу у кімнаті (7).

        Видаляє шкідливі гази, такі як формальдегід, NH3, H2S і TVOC

        Видаляє шкідливі гази, такі як формальдегід, NH3, H2S і TVOC

        Модернізована за допомогою спеціально шару активованого вугілля система фільтрації швидко розкладає формальдегід на нешкідливі речовини протягом 0,1 с. Вона видаляє 99% формальдегіду з високим коефіцієнтом подачі чистого повітря 335 м3/год (6), що в 10 разів перевищує показники неочищених розчинів. Крім того, вона ефективно видаляє такі шкідливі гази, як аммоній (NH3), сірководень (H2S) та загальні леткі органічні сполуки (TVOC), що спричиняють неприємні запахи, як-от запах домашніх тварин, запах туалету і запах людини.

        Доведена ефективність видалення вірусів, протестовано з вірусами H1N1 та HCov-E229

        Доведена ефективність видалення вірусів, протестовано з вірусами H1N1 та HCov-E229

        Вловлює аерозолі, в тому числі ті, що можуть містити респіраторні віруси. За результатами незалежних випробувань, проведених третьою стороною, вона видаляє до 99% бактерій і вірусів, таких як H1N1, HcoV-229E і EV71.

        Режим сну з надзвичайною тихою роботою

        Режим сну з надзвичайною тихою роботою

        У режимі сну працює тихіше, ніж шепіт — всього 15 дБ (А) (8) і автоматично вимикає світло і дисплей. В автоматичному режимі мінімізує рівень шуму, розумно налаштовуючи роботу пристрою.

        Знімний резервуар для води на 4 л для легкого перемикання режимів

        Знімний резервуар для води на 4 л для легкого перемикання режимів

        Легко перемикайтеся між режимами «2 в 1» та «лише очищення», знімаючи і встановлюючи резервуар для води. Розроблений для зручного використання, резервуар для води має ємність 4 л, що зменшує частоту доливань. Доливати воду легко, оскільки це можна зробити зверху без необхідності відкривати кришку.

        Додаток Philips Air+: рішення для чистого повітря

        Додаток Philips Air+: рішення для чистого повітря

        Додаток Air+ забезпечує інтелектуальний досвід використання очищувача, завдяки чому ви можете дихати чистим і здоровим повітрям. Додаток відстежує якість повітря у приміщенні та на вулиці в режимі реального часу та дозволяє тримати все під контролем як удома, так і поза ним за допомогою цифрового пульта дистанційного керування та інтелектуальної функції планування.

        Низький рівень споживання енергії

        Низький рівень споживання енергії

        Завдяки енергоефективному дизайну, використовує лише до 42 Вт для очищення та зволоження повітря — менше, ніж звичайна лампа розжарювання. В автоматичному режимі двигун працює лише за потреби, подовжуючи термін служби фільтра та заощаджуючи енергію.

        Ретельно протестовано на якість, якій можна довіряти

        Ретельно протестовано на якість, якій можна довіряти

        Перед випуском із заводу очищувачі Philips проходять 170 обов’язкових та жорстких перевірок. Їх ретельно перевірять на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          7,5  кг
          Вага з упаковкою
          9,79  кг
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          291x291x747 мм
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          357x357x840 мм

        • Конструкція та покриття

          Колір (кольори)
          Білий

        • Практичність

          Довжина шнура
          1,8 м
          Замок від дітей
          Так
          Мін. рівень звуку (режим сну)
          15 дБ
          Макс. рівень звуку (турборежим)
          55 дБ
          Функція планування (в додатку)
          Так
          Знімний резервуар для води
          4 л
          Заповнення безпосередньо з верхнього резервуару для води
          Так
          Контроль світла
          Так

        • Енергозбереження

          Максимальне споживання енергії
          42 Вт
          Споживання енергії в режимі очікування
          &lt;2 Вт
          Напруга
          220–240 В

        • Ефективність

          Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки, GB/T)
          505 м3/год
          Коефіцієнт подачі чистого повітря (формальдегід, GB/T)
          335 м3/год
          Розмір кімнати (NRCC)
          до 131 м2
          Фільтрація частинок
          99,97% розміру 0,003 мікрона
          Фільтрація алергенів
          99,97%
          Фільтрація
          Фільтри HEPA та з активованим вугіллям, фільтр попереднього очищення
          Датчик(-и) якості повітря
          Частки PM2.5, вологість, температура
          Фільтрація вірусів і частинок у повітрі
          99,9%

        • Підключення

          Додаток, підключається через Wi-Fi
          Air+
          Сумісність смартфону
          Пристрої iPhone та Android

        • Технічне обслуговування

          Фільтр HEPA NanoProtect
          FY3437 — 12 місяців
          Зволожуючий фільтр
          FY3455 — 6 місяців
          Обслуговування
          2 роки гарантії

        • Режими

          Автоматично
          Так
          Сон
          Так
          Турбо
          Так
          Режим «2-в-1»
          Так
          Лише очищувач
          Так
          Налаштування ручної швидкості
          2

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            • 1) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 18801-2022.
            • 2) Обчислено відповідно до стандарту GB/T18801-2022 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2022.
            • 3) Протестовано році сторонньою лабораторією на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.
            • 4) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.
            • 5) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 23332-2018.
            • 6) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.
            • 7) Порівняно з технологією ультразвукового зволоження. Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
            • 8) Середній рівень шуму на основі GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1, 2020, MOD). Рівень звуку може змінюватися залежно від умов приміщення і розташування пристрою.

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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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