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Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги
Вдихніть різницю
Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдихніть різницю
Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду. Переглянути усі переваги
Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
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Потужний повітряний потік розподіляє чисте повітря по всьому приміщенню з коефіцієнтом подачі чистого повітря (КПЧП) 505 м3/год (1), ретельно очищаючи навіть великі приміщення площею до 131 м2 (2) і захищаючи вас від бактерій, вірусів, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів і шкідливих газів, як-от формальдегід, запахів та інших забруднювачів.
Лише очищувачі повітря Philips оснащені фільтром NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення для видалення 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрон (3). Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (4).
Швидке зволоження до 650 мл/год (5). Пристрій визначає рівень вологості й автоматично зволожує повітря до потрібного рівня. Зволожувач автоматично увімкнеться або вимкнеться, щоб досягти бажаного рівня вологості.
Професійний датчик AeraSense точно сканує повітря 1000 разів на секунду, щоб виявити шкідливі забруднюючі речовини, і розумно вибирає найбільш оптимальне налаштування. Він відображає якість повітря в реальному часі, зокрема рівень алергенів, PM2.5 і рівень вологості.
Технологія NanoCloud зменшує кількість бактерій на 99% порівняно з ультразвуковими зволожувачами (6). Завдяки природному випаровуванню вона створює невидимий туман з нанорозмірних молекул водяної пари, запобігаючи поширенню бактерій і утворенню водного пилу у кімнаті (7).
Модернізована за допомогою спеціально шару активованого вугілля система фільтрації швидко розкладає формальдегід на нешкідливі речовини протягом 0,1 с. Вона видаляє 99% формальдегіду з високим коефіцієнтом подачі чистого повітря 335 м3/год (6), що в 10 разів перевищує показники неочищених розчинів. Крім того, вона ефективно видаляє такі шкідливі гази, як аммоній (NH3), сірководень (H2S) та загальні леткі органічні сполуки (TVOC), що спричиняють неприємні запахи, як-от запах домашніх тварин, запах туалету і запах людини.
Вловлює аерозолі, в тому числі ті, що можуть містити респіраторні віруси. За результатами незалежних випробувань, проведених третьою стороною, вона видаляє до 99% бактерій і вірусів, таких як H1N1, HcoV-229E і EV71.
У режимі сну працює тихіше, ніж шепіт — всього 15 дБ (А) (8) і автоматично вимикає світло і дисплей. В автоматичному режимі мінімізує рівень шуму, розумно налаштовуючи роботу пристрою.
Легко перемикайтеся між режимами «2 в 1» та «лише очищення», знімаючи і встановлюючи резервуар для води. Розроблений для зручного використання, резервуар для води має ємність 4 л, що зменшує частоту доливань. Доливати воду легко, оскільки це можна зробити зверху без необхідності відкривати кришку.
Додаток Air+ забезпечує інтелектуальний досвід використання очищувача, завдяки чому ви можете дихати чистим і здоровим повітрям. Додаток відстежує якість повітря у приміщенні та на вулиці в режимі реального часу та дозволяє тримати все під контролем як удома, так і поза ним за допомогою цифрового пульта дистанційного керування та інтелектуальної функції планування.
Завдяки енергоефективному дизайну, використовує лише до 42 Вт для очищення та зволоження повітря — менше, ніж звичайна лампа розжарювання. В автоматичному режимі двигун працює лише за потреби, подовжуючи термін служби фільтра та заощаджуючи енергію.
Перед випуском із заводу очищувачі Philips проходять 170 обов’язкових та жорстких перевірок. Їх ретельно перевірять на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7.
Вага та розміри
Конструкція та покриття
Практичність
Енергозбереження
Ефективність
Підключення
Технічне обслуговування
Режими
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