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Розширена гарантія 3 роки
Очищає кімнати площею до 131 м2
CADR 505 м3/год; швидкість 650 мл/год
Видаляє гази формальдегіду
Підключення до WiFi через додаток Air+
Потужний повітряний потік розподіляє чисте повітря по всьому приміщенню з коефіцієнтом подачі чистого повітря (КПЧП) 505 м3/год (1), ретельно очищаючи навіть великі приміщення площею до 131 м2 (2) і захищаючи вас від бактерій, вірусів, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів і шкідливих газів, як-от формальдегід, запахів та інших забруднювачів.
Лише очищувачі повітря Philips оснащені фільтром NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення для видалення 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрон (3). Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (4).
Швидке зволоження до 650 мл/год (5). Пристрій визначає рівень вологості й автоматично зволожує повітря до потрібного рівня. Зволожувач автоматично увімкнеться або вимкнеться, щоб досягти бажаного рівня вологості.
4.8
з 5
42
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Zosiya
08/06/2024
Україна
Перевірений покупець
Очищувач має дуже класні функції
Очищувач і зволожувач повітря ми придбали тому що у сина зранку зажди була сухість в носі. Результат отримали вже на наступний ранок, скарг на сухість у носі не було, дуже ефективно очищає та зволожує повітря в квартирі. Рекомендую даний прилад усім людям, які проживають у приміщеннях з сухим повітрям.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Oksana 75
20/12/2023
Україна
Частина акції
Якість сну значно покращилася
Взимку повітря в квартирі значно сухіше і зʼявляється закладеність носу, погіршується сон, а в дитинки особливо. Зі зволожувачем дихати стало куди легше, а от функція очищення гарантує хорошу якість повітря і безпечне дихання. Дякую, задоволена вся родина
Плюси
Всим задоволенні
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
UlianaZ
20/12/2023
Україна
Частина акції
Працівник Philips
Швидка та якісна робота
[Employee of philipsglobal] Працюю швидко та якісно, очищає і зволожує одночасно. Керування максимально зручне через додаток. Має датчики якості, вологості та температури повітря. Рекомендую до покупки незамінний девайс у наш час!
Плюси
Ефективність роботи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
1) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 18801-2022.
2) Обчислено відповідно до стандарту GB/T18801-2022 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2022.
3) Протестовано році сторонньою лабораторією на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.
4) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.
5) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 23332-2018.
6) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.
7) Порівняно з технологією ультразвукового зволоження. Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
8) Середній рівень шуму на основі GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1, 2020, MOD). Рівень звуку може змінюватися залежно від умов приміщення і розташування пристрою.