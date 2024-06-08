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Series 3000Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

AC3737/10

4.8
| (42) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
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Очищувач та зволожувач повітря Philips «2-в-1»: потужний, простий у використанні. Працює як зволожувач і очищувач або тільки як очищувач зі знімним резервуаром для води. Ретельно очищає великі приміщення та усуває 99,97% забруднювачів і 99% формальдегіду.
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Чисте повітря та ідеальна вологість без зусиль

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  • Очищає кімнати площею до 131 м2

  • CADR 505 м3/год; швидкість 650 мл/год

  • Видаляє гази формальдегіду

  • Підключення до WiFi через додаток Air+

Ретельно очищує приміщення площею до 131 м2 (2)

Ретельно очищує приміщення площею до 131 м2 (2)

Потужний повітряний потік розподіляє чисте повітря по всьому приміщенню з коефіцієнтом подачі чистого повітря (КПЧП) 505 м3/год (1), ретельно очищаючи навіть великі приміщення площею до 131 м2 (2) і захищаючи вас від бактерій, вірусів, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин, пилових кліщів і шкідливих газів, як-от формальдегід, запахів та інших забруднювачів.

Усуває 99,97% усіх невидимих частинок із повітря

Усуває 99,97% усіх невидимих частинок із повітря

Лише очищувачі повітря Philips оснащені фільтром NanoProtect HEPA з активованим вугіллям і фільтром попереднього очищення для видалення 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрон (3). Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (4).

Автоматичне зволоження до 650 мл/год за допомогою 4 налаштувань

Автоматичне зволоження до 650 мл/год за допомогою 4 налаштувань

Швидке зволоження до 650 мл/год (5). Пристрій визначає рівень вологості й автоматично зволожує повітря до потрібного рівня. Зволожувач автоматично увімкнеться або вимкнеться, щоб досягти бажаного рівня вологості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

42

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2

08/06/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Очищувач має дуже класні функції

Очищувач і зволожувач повітря ми придбали тому що у сина зранку зажди була сухість в носі. Результат отримали вже на наступний ранок, скарг на сухість у носі не було, дуже ефективно очищає та зволожує повітря в квартирі. Рекомендую даний прилад усім людям, які проживають у приміщеннях з сухим повітрям.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

20/12/2023

Україна

Україна

Якість сну значно покращилася

Взимку повітря в квартирі значно сухіше і зʼявляється закладеність носу, погіршується сон, а в дитинки особливо. Зі зволожувачем дихати стало куди легше, а от функція очищення гарантує хорошу якість повітря і безпечне дихання. Дякую, задоволена вся родина

Плюси

Всим задоволенні

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

20/12/2023

Україна

Україна

Працівник Philips

Швидка та якісна робота

[Employee of philipsglobal] Працюю швидко та якісно, очищає і зволожує одночасно. Керування максимально зручне через додаток. Має датчики якості, вологості та температури повітря. Рекомендую до покупки незамінний девайс у наш час!

Плюси

Ефективність роботи

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

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      Примітки

      1. 1) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 18801-2022.

      2. 2) Обчислено відповідно до стандарту GB/T18801-2022 з використанням сигаретного диму; коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано відповідно до GB/T18801-2022.

      3. 3) Протестовано році сторонньою лабораторією на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.

      4. 4) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.

      5. 5) Протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T 23332-2018.

      6. 6) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.

      7. 7) Порівняно з технологією ультразвукового зволоження. Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

      8. 8) Середній рівень шуму на основі GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1, 2020, MOD). Рівень звуку може змінюватися залежно від умов приміщення і розташування пристрою.