Philips Avent – Збалансоване харчування під час грудного вигодовування

Вважається, що деякі продукти можуть спричинити проблеми для дитини в разі передачі через грудне молоко – зокрема, скупчення газиків, коліки і навіть діарею. Основними "небажаними" продуктами є: помідори, надмірна кількість цитрусового соку або фруктів, часник та сира цибуля, білокачанна та брюссельська капуста, полуниця, гриби, газовані напої, гостра їжа, шоколад та всі види квасолі. Не слід відмовлятися від них повністю. Просто їжте їх в помірній кількості і виключайте з раціону лише тоді, коли вважаєте, що вони спричиняють проблеми.

Інколи чутливість до молочних продуктів може спричинити в дитини коліки. Якщо Ви плануєте на деякий час виключити зі свого раціону молочні продукти, спершу зверніться до лікаря, щоб і надалі отримувати важливі поживні речовини, потрібні Вам і Вашій дитині.

Також рекомендується уникати надто великої кількості кофеїну в чаї, каві, колі та інших м’яких напоях. Інакше дитина стане нервовою і не спатиме.