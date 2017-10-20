Philips Avent – Збалансоване харчування під час грудного вигодовування

Під час грудного вигодовування важливо дотримуватися різноманітного та здорового харчування, якого Ви дотримувалися під час вагітності.
Вироблення грудного молока для задоволення голодної дитини – це важка праця, яка потребує багато енергії, – приблизно 500 калорій на день. Тому їжте трохи більше, ніж зазвичай. Якщо Ви недоїдатимете, організм продовжуватиме виробляти якісне молоко, але Ви почуватиметесь виснаженою. Це також може сповільнити відновлення організму після пологів.
Протягом дня слід з’їсти одну або дві висококалорійні перекуски, а також три основні страви. Можна спробувати канапку із шинкою або куркою, грінку із сиром або сушені фрукти та горіхи (якщо у Вашій сім’ї немає алергії на арахіс). Можна також їсти йогурти, каші або свіжі супи.
Якщо у Вас низький рівень заліза, можливо, потрібно буде приймати препарати заліза, які допомагають зменшити втому. До свого раціону можна також додати багаті на залізо продукти, наприклад червоне м’ясо, вітамінізовані каші, добре зварений яєчний жовток та зелені листові овочі. Вітамін C допомагає організму засвоїти залізо з яєць, овочів та злаків, тому не забувайте їсти картоплю, цитрусові, помідори та перець.
Вважається, що деякі продукти можуть спричинити проблеми для дитини в разі передачі через грудне молоко – зокрема, скупчення газиків, коліки і навіть діарею. Основними "небажаними" продуктами є: помідори, надмірна кількість цитрусового соку або фруктів, часник та сира цибуля, білокачанна та брюссельська капуста, полуниця, гриби, газовані напої, гостра їжа, шоколад та всі види квасолі. Не слід відмовлятися від них повністю. Просто їжте їх в помірній кількості і виключайте з раціону лише тоді, коли вважаєте, що вони спричиняють проблеми.
Інколи чутливість до молочних продуктів може спричинити в дитини коліки. Якщо Ви плануєте на деякий час виключити зі свого раціону молочні продукти, спершу зверніться до лікаря, щоб і надалі отримувати важливі поживні речовини, потрібні Вам і Вашій дитині.
Також рекомендується уникати надто великої кількості кофеїну в чаї, каві, колі та інших м’яких напоях. Інакше дитина стане нервовою і не спатиме.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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