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Встановлення щітки TongueCare+
Перетворіть зубну щітку Sonicare на звуковий очищувач язика одним клацанням: просто зніміть насадку для щітки, замініть її щіткою для язика TongueCare+, і готово.
Усунення бактерій, які спричиняють появу запаху
До 85% запаху з рота спричиняють бактерії на задній стінці язика. Для усунення бактерій, якій спричиняють появу запаху, використовуйте антибактеріальний аерозоль для язика. Подих стане освіжаючим.
Лагідне очищення язика
Усунувши бактерії антибактеріальним засобом, за допомогою щітки для язика TongueCare+ виконайте лагідне, ретельне очищення язика. Її створено для видалення бактерій із заглибин язика і можна встановити, як звичайну насадку для щітки.
Завдайте неприємному запаху з рота подвійного удару:
На жаль, цей продукт більше недоступний.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Факт. Кисла їжа на сніданок може послаблювати емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.
Порада. Чистіть зуби перед сніданком і полощіть ополіскувачем для рота без вмісту спирту після прийому їжі.
Факт. У міру зношування щетинок погіршується якість видалення нальоту.
Порада. Якщо блакитні щетинки-індикатори втрачають свій колір до завершення трьох місяців використання, час заміняти насадку для щітки.