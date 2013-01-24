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    Освіження подиху

    Три кроки до тривалого свіжого подиху

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    Піктограма встановлення щітки TongueCare+
    Встановіть щітку TongueCare+

    Встановлення щітки TongueCare+

     

    Перетворіть зубну щітку Sonicare на звуковий очищувач язика одним клацанням: просто зніміть насадку для щітки, замініть її щіткою для язика TongueCare+, і готово.

    Піктограма усунення бактерій, які спричиняють появу запаху
    Усуньте бактерій, які спричиняють появу запаху

    Усунення бактерій, які спричиняють появу запаху

     

    До 85% запаху з рота спричиняють бактерії на задній стінці язика. Для усунення бактерій, якій спричиняють появу запаху, використовуйте антибактеріальний аерозоль для язика. Подих стане освіжаючим.

    Піктограма лагідного очищення язика
    Лагідне очищення язика

    Лагідне очищення язика

     

    Усунувши бактерії антибактеріальним засобом, за допомогою щітки для язика TongueCare+ виконайте лагідне, ретельне очищення язика. Її створено для видалення бактерій із заглибин язика і можна встановити, як звичайну насадку для щітки.

    Усунення джерела неприємного запаху з рота

    Стартовий набір для очищення язика

    Стартовий набір для очищення язика

    Перетворіть зубну щітку лише одним клацанням

    Завдайте неприємному запаху з рота подвійного удару:

     

    • розпиліть – видаліть бактерії, які спричиняють появу неприємного запаху
    • почистіть – лагідно почистіть язик
    Переглянути насадку для язика

    Знаєте, яке перед Вами завдання?

    Набір для гігієни подиху

    Набір для гігієни подиху

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Постачається зі стартовим набором для очищення язика

    • Для визначення якості подиху скористайтеся портативним аналізатором
    • Дізнайтеся, як освіжити подих за допомогою підключеного додатка
    • Видаліть бактерії за допомогою щітки та аерозолю для язика
    • Почувайтеся впевнено завдяки свіжому подиху
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    Свіжий подих завдяки електричній зубній щітці Philips Sonicare

    Не маєте зубної щітки  Philips Sonicare?

    Електрична зубна щітка Philips Sonicare - багатозадачний пристрій, що призначений для білих зубів, здорових ясен та свіжого подиху.
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    Засоби для догляду за ротовою порожниною

    Поради спеціаліста по догляду за ротовою порожниною

    Що спричиняє появу неприємного запаху? Яні саме процедури допоможуть  Вам усунути неприємний запах? Ми зібрали експертів, аби допомогти Вам справитися з неприємним запахом назавжди.
    Читати поради

    Наша процедура з чотирьох кроків для здорової посмішки

    Піктограма свіжого подиху завдяки Philips Sonicare

    Свіжий подих завдяки Philips Sonicare


    Трансформуйте свою зубну щітку лише за допомогою зміни насадки, видаліть бактерії, які спричиняють появу неприємного запаху, скориставшись аерозолем для язика, і почистіть язик за допомогою щітки для язика Philips Sonicare.
    * Рекомендована роздрібна ціна
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