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Більше не доступний
12764X2
LED-AMB [~PY21W] +CANbus
Кількість ламп: 2 шт.
12 В, жовтий насичений
Прогресивна автомобільна система
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла і до 6000 К для зворотного руху та габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Надзвичайно ефективні світлодіодні сигнали повороту Philips насиченого жовтого кольору допомагають учасникам дорожнього руху чітко зрозуміти Ваші наміри. Насичений жовтий колір означає вищу безпеку для Вас та інших людей навколо.
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.