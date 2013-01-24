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X-tremeUltinon LED

лампа для автомобільних протитуманних фар

12794UNIX2
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше. Яскравіше. Біліше. Потужніше. Яскравіше. Біліше. Потужніше.
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    X-tremeUltinon LED лампа для автомобільних протитуманних фар

    12794UNIX2

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED лампа для автомобільних протитуманних фар

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux. Переглянути усі переваги

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED лампа для автомобільних протитуманних фар

    Яскравіше. Біліше. Потужніше.

    Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux. Переглянути усі переваги

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      Яскраві білі світлодіодні протитуманні фари для престижного вигляду

      • LED-FOG [~H8/H11/H16]
      • 6500 К
      • До 200 % более яркий свет
      • Прогресивна автомобільна система
      Яркий белый свет до 6500 K

      Яркий белый свет до 6500 K

      Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

      Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

      Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

      Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних протитуманних фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні протитуманні фари Philips.

      Надійні лампи для передніх фар, які можуть служити так довго, як автомобіль

      Вам потрібні яскраві та стильні протитуманні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати несправні лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують вищу інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні вироби Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Завдяки системам керування теплом AirFlux та AirCool вони працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи для передніх фар пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Інноваційні системи керування теплом для тривалішого терміну експлуатації

      Світлодіодні протитуманні фари виділяють тепло, яке потрібно контролювати. Технології Philips AirFlux та AirCool – це розумна система охолодження, яка відводить тепло від важливих деталей лампи. Збільшуючи термостійкість, світлодіодні протитуманні фари Philips працюють довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку. Надійні лампи гарантують не лише зручність та економію, а й безпеку. Ви не хочете, щоб вони зламалися під час використання. Світлодіодні лампи Philips забезпечують цілковитий спокій у дорозі.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи для передніх фар. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних ламп для передніх фар Philips спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи для передніх фар сумісні з широким рядом наявних моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      До 200% больше яркого света для превосходного обзора

      Керування автомобілем в темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні протитуманні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon покращують видимість на 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.

      Потужне яскраве світло для чудової видимості

      Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8727900397390
        EAN3
        8727900397406

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Передні протитуманні фари
        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        • H8
        • H11
        • H16
        Цоколь
        PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
        Позначення типу світлодіодів
        LED-FOG [~H8/H11/H16]
        Технічні характеристики
        • AirFlux
        • IP65
        • SafeBeam

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Прогресивна автомобільна система
        Особливість виробу
        • Яскравіше
        • Потужніше
        • Біліше

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 6500  К

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12794UNIX2
        Код замовлення
        39739031

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

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