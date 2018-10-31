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Більше не доступний
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 К
До 200 % более яркий свет
Прогресивна автомобільна система
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.
Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних протитуманних фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні протитуманні фари Philips.
Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
genrish
31/10/2018
Україна
дуже добре
Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.