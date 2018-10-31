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  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.

Більше не доступний

X-tremeUltinon LEDлампа для автомобільних протитуманних фар

12794UNIX2

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Противотуманные LED-лампы Philips X-tremeUltinon LED оснащены первоклассными светодиодами LUXEON (до 6500 К). Запатентованная технология SafeBeam дает до 200 % больше яркого света. Долгий срок службы благодаря дизайну AirFlux.
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Яскраві білі світлодіодні протитуманні фари для престижного вигляду

Яскравіше. Біліше. Потужніше.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6500 К

  • До 200 % более яркий свет

  • Прогресивна автомобільна система

Яркий белый свет до 6500 K

Яркий белый свет до 6500 K

Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6500 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних протитуманних фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні протитуманні фари Philips.

Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

31/10/2018

Україна

Україна

дуже добре

Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.