Забезпечення ефективності фар LED-HL [~H7]

У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів.