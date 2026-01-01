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18952C2
Для LED-HL [~H7]
В упаковці: 2
Прогресивна автомобільна система
У деяких моделях автомобілів виникають певні проблеми з модернізованими лампами на базі світлодіодів. Унікальні адаптери Philips CANbus забезпечують безперебійне функціонування без жодних збоїв електрообладнання. Вони усувають можливі проблеми з повідомленнями про помилки на панелі приладів.
Завдяки вдосконаленій конструкції адаптер CANbus легко встановлювати для чудової ефективності від самого початку.
Конструкція адаптера CANbus пристосована для автомобілів і враховує складні умови щоденного використання у відділенні для двигуна.
Відгуки
Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.