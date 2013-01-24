Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.