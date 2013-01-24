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Унікально захоплюючий. Повністю прекрасний.
Захоплююче реалістичне зображення цього розкішного OLED-телевізора поєднується із захоплюючим 4-стороннім підсвічуванням Ambilight для кінематографічного дозвілля. Незалежно від того, що ви дивитесь чи відтворюєте, дія з екрана переміститься прямо у вашу вітальню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікально захоплюючий. Повністю прекрасний.
Захоплююче реалістичне зображення цього розкішного OLED-телевізора поєднується із захоплюючим 4-стороннім підсвічуванням Ambilight для кінематографічного дозвілля. Незалежно від того, що ви дивитесь чи відтворюєте, дія з екрана переміститься прямо у вашу вітальню. Переглянути усі переваги
Унікально захоплюючий. Повністю прекрасний.
Захоплююче реалістичне зображення цього розкішного OLED-телевізора поєднується із захоплюючим 4-стороннім підсвічуванням Ambilight для кінематографічного дозвілля. Незалежно від того, що ви дивитесь чи відтворюєте, дія з екрана переміститься прямо у вашу вітальню. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікально захоплюючий. Повністю прекрасний.
Захоплююче реалістичне зображення цього розкішного OLED-телевізора поєднується із захоплюючим 4-стороннім підсвічуванням Ambilight для кінематографічного дозвілля. Незалежно від того, що ви дивитесь чи відтворюєте, дія з екрана переміститься прямо у вашу вітальню. Переглянути усі переваги
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
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Із 4-стороннім підсвічуванням Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.
З OLED-телевізором Philips ви отримаєте ширший кут огляду й унікальне реалістичне зображення. Насиченіші чорні відтінки. Правдивіші кольори. Точне відтворення деталей у тінях та яскравих фрагментах. Підтримуються всі основні формати HDR. Ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.
Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.
Кожен дюйм цього телевізора виглядає високоякісно. Надзвичайно тонка металева підставка. М’який, текстурний пульт дистанційного керування, який покритий шкірою і має кнопки з підсвіткою. Або металеві ніжки, що виконані у двох тонах, які можна під’єднати до телевізора залежно від кольору, який вам подобається.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з надзвичайно низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR та Freesync для плавних швидких ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Функції Smart TV