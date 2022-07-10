Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги