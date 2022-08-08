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    OLED

    Телевізор 4K UHD Android TV

    65OLED807/12
    Загальна оцінка / 5
    • Яскравий. Красивий. Захоплюючий. Яскравий. Красивий. Захоплюючий. Яскравий. Красивий. Захоплюючий.
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      OLED Телевізор 4K UHD Android TV

      65OLED807/12
      Загальна оцінка / 5

      Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

      Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги

      OLED Телевізор 4K UHD Android TV

      Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

      Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги

      Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

      Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги

      OLED Телевізор 4K UHD Android TV

      Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

      Фільми, які виглядають настільки реально, що ви відчуєте себе на місці події. Ігри із плавним відгуком (і захоплюючим звуком!), щоб вам завжди хотілося грати на новому рівні. Незалежно від того, який ваш улюблений контент, цей чудовий OLED-телевізор із неймовірним підсвічуванням Ambilight перенесе вас туди. Переглянути усі переваги

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        OLED

        OLED

        Телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Яскравий. Красивий. Захоплюючий.

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Звук Dolby Atmos
        • 4-стороннє підсвічування Ambilight
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Захоплюючий, як ніколи. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Захоплюючий, як ніколи. 4-стороннє підсвічування Ambilight.

        Завдяки підсвічуванню Ambilight чудовий перегляд OLED-телевізора Philips стає ще грандіознішим! Світлодіодні індикатори по краях телевізора світяться та змінюють колір в ідеальній синхронізації з зображенням на екрані або музикою. Підсвічування таке тепле й захоплююче, що ви дивуватиметеся, як дивилися телевізор раніше.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.

        Дизайн преміум-класу. З думкою про майбутнє.

        Надтонка металева рамка і поворотна підставка з полірованого алюмінію надають цьому телевізору відчуття стилю. Пульт дистанційного керування з підсвіткою покрито м’якою, виготовленою у відповідальний спосіб шкірою Muirhead, а нашу упаковку та вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Принесіть IMAX додому. Сертифікат IMAX Enhanced.

        Ласкаво просимо до Голлівуду! OLED-телевізор Philips дозволяє відчути повноту ефектів фільмів, які знято для відтворення в кінотеатрах IMAX. Пориньте у набагато глибші відчуття. Побачте більше в кожній сцені. У поєднанні з підсвічуванням Ambilight ви надовго запам’ятаєте цей кіносеанс.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync.

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync.

        Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.

        Просто розумний. Android TV.

        Просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        OLED-телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими. Рухомі сцени неймовірно плавні.

        Так виглядає реалістичне зображення. OLED-телевізор Philips.

        Хочете відчути повну силу кожної сцени? Реалістичне зображення на екрані OLED-телевізора Philips завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Чорні відтінки завжди чорні й у жодному разі не сірі, і ви побачите кожну деталь у затінених або світлих областях. Підтримуються усі основні формати HDR для забезпечення реалістичного зображення, як ніколи раніше.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          4-стороннє Plus
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анімація завантаження Ambilight

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          120  Гц
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Режим PQ зі штучним інтелектом
          • Підтримка CalMAN
          • Адаптер HDR10+
          • Покращений режим IMAX
          • Режим Filmmaker mode

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K UHD 120 Гц
          • HDR10+/Dolby Vision
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • до 4K UHD 60 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K UHD 120 Гц
          • HDR10+/Dolby Vision
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • до 4K UHD 60 Гц

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Spotify
          • Apple TV
          • YouTube Music

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Дистанційне керування
          • з голосом
          • з підсвіткою кнопок
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Підтримка HEVC
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим

        • Звук

          Аудіо
          • 2.1-канальний
          • Вихідна потужність: 70 Вт (RMS)
          Кодек
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          • AC-4
          Конфігурація динаміків
          4 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization
          • Калібрування кімнати

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          • FreeSync Premium
          • Підтримка G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Супутниковий конектор
          • Сервісний конектор
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          • .ASS
          • .SSA
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Металева срібляста Т-подібна підставка
          Дистанційне керування
          зі шкірою Muirhead

        • Розміри

          Глибина коробки
          170,0  мм
          Висота коробки
          995,0  мм
          Ширина коробки
          1660  мм
          Вага виробу
          23,5  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          26,8  кг
          Глибина телевізора
          68,0  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          286,5  мм
          Висота телевізора
          824,2  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          895,0  мм
          Ширина телевізора
          1444,3  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1444,3  мм
          Глибина підставки
          286,5  мм
          Висота підставки
          70,0  мм
          Ширина підставки
          801,5  мм
          Вага з упаковкою
          33,6  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          300 x 300 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 2 батареї AAA
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування
          • Підставка на стіл

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          1240539
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          112  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          F
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          93  кВт-год/1000 год
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 2 батареї AAA
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Панелі OLED-телевізорів Philips було сертифіковано на відсутність мерехтіння та надокучливих відблисків компанією UL.
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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